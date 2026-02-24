¿De qué murió Héctor Zamorano, de La Academia?: lo que se sabe de su causa de muerte
Héctor Zamorano murió el martes 24 de febrero a los 47 años. El exparticipante de la primera generación de La Academia habría estado “sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció”.
Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.
Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia, murió a los 47 años este martes 24 de febrero.
La causa de su muerte no ha sido revelada por sus familiares, pero según reportes de la cantante Wendolee, su amigo habría estado “sufriendo una enfermedad crónica” de la que no dio detalles.
¿Qué enfermedad tenía Héctor Zamorano?
En entrevista con ‘Ventaneando’, Wendolee comentó con “mucho respeto” que Héctor Zamorano “estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció”, subrayando que sus padres siempre estuvieron a su lado.
“Su mamá y su papá estuvieron siempre con él acompañándolo, pero de repente es difícil”, insistió.
Wendolee no reveló el nombre de la supuesta enfermedad que padecía Héctor Zamorano. Sin embargo, en la emisión del mismo show se reportó que el fallecido cantante, presuntamente, fue diagnosticado con depresión en 2024.
Incluso, señalaron haberse puesto en contacto con él para hablar del tema, pero éste les respondió, vía mensaje, que no se sentía “listo”.
“No tengo celular hace años. Me prestaron uno para hacer esta publicación como favor para mis papás, pero no estoy hablando con nadie, no me siento listo, estoy apartado de todo”, les dijo en febrero de 2025.
En mayo de ese mismo año, Héctor Zamorano reapareció en su cuenta de Instagram y junto a una fotografía en la que aparece cubriéndose el rostro con una mano, expresó: “Si no te respondo no es personal, es solo que no estoy listo, y no sé si lo esté alguna vez...”.