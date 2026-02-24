Muertes

¿De qué murió Héctor Zamorano, de La Academia?: lo que se sabe de su causa de muerte

Héctor Zamorano murió el martes 24 de febrero a los 47 años. El exparticipante de la primera generación de La Academia habría estado “sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció”.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Muere famoso exparticipante de ‘La voz México’ a los 27 años: “Ya no pudo”

Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia, murió a los 47 años este martes 24 de febrero.

La causa de su muerte no ha sido revelada por sus familiares, pero según reportes de la cantante Wendolee, su amigo habría estado “sufriendo una enfermedad crónica” de la que no dio detalles.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes

Muere Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, a los 47 años
2 mins

Muere Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, a los 47 años

Univision Famosos
Hija de Robert Carradine rompe el silencio tras la inesperada muerte del actor
3 mins

Hija de Robert Carradine rompe el silencio tras la inesperada muerte del actor

Univision Famosos
Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’: su familia revela su causa de muerte
2 mins

Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’: su familia revela su causa de muerte

Univision Famosos
Eugenia Cauduro rompe el silencio y reaparece triste tras muerte de su madre
0:52

Eugenia Cauduro rompe el silencio y reaparece triste tras muerte de su madre

Univision Famosos
Muere rapero Luci4 a los 23 años: sus abuelos “sospechan” sobre la causa de su fallecimiento
2 mins

Muere rapero Luci4 a los 23 años: sus abuelos “sospechan” sobre la causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de quitarle la vida a su esposa: lo que se sabe
2 mins

Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de quitarle la vida a su esposa: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ a los 27 años tras someterse a cirugía estética: esto habría pasado con ella
2 mins

Muere ‘influencer’ a los 27 años tras someterse a cirugía estética: esto habría pasado con ella

Univision Famosos
¿Por qué asesinaron al cantante colombiano Felo Millones?: la policía revela detalles del ataque
1 mins

¿Por qué asesinaron al cantante colombiano Felo Millones?: la policía revela detalles del ataque

Univision Famosos
Esposa de Eric Dane preparó a sus hijas para la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ por meses
2 mins

Esposa de Eric Dane preparó a sus hijas para la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ por meses

Univision Famosos
Asesinan a cantante colombiano en centro comercial: tenía 22 años
1 mins

Asesinan a cantante colombiano en centro comercial: tenía 22 años

Univision Famosos

¿Qué enfermedad tenía Héctor Zamorano?

En entrevista con ‘Ventaneando’, Wendolee comentó con “mucho respeto” que Héctor Zamorano “estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció”, subrayando que sus padres siempre estuvieron a su lado.

“Su mamá y su papá estuvieron siempre con él acompañándolo, pero de repente es difícil”, insistió.

Wendolee no reveló el nombre de la supuesta enfermedad que padecía Héctor Zamorano. Sin embargo, en la emisión del mismo show se reportó que el fallecido cantante, presuntamente, fue diagnosticado con depresión en 2024.

Incluso, señalaron haberse puesto en contacto con él para hablar del tema, pero éste les respondió, vía mensaje, que no se sentía “listo”.

“No tengo celular hace años. Me prestaron uno para hacer esta publicación como favor para mis papás, pero no estoy hablando con nadie, no me siento listo, estoy apartado de todo”, les dijo en febrero de 2025.

Héctor Zamorano murió a los 47 años.
Héctor Zamorano murió a los 47 años.
Imagen Héctor Zamorano / Instagram


En mayo de ese mismo año, Héctor Zamorano reapareció en su cuenta de Instagram y junto a una fotografía en la que aparece cubriéndose el rostro con una mano, expresó: “Si no te respondo no es personal, es solo que no estoy listo, y no sé si lo esté alguna vez...”.

Relacionados:
MuertesMuertes de famososproblemas mentalesPLN 26FamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX