Muertes Muere Héctor Zamorano, de La Academia: sale a la luz su último mensaje Héctor Zamorano murió el martes 24 de febrero a los 47 años. Según reportes de amigos cercanos, el exparticipante de la primera generación de La Academia habría estado “sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció”.



Video Muere Héctor Zamorano: estaba "sufriendo una enfermedad", afirma Wendolee

Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de La Academia, murió a los 47 años el martes 24 de febrero.

Según contó su amiga, la cantante Wendolee Ayala, en 'Ventaneando', él habría estado “sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció”.

Sale a la luz su último mensaje

Luego de que su deceso fuera reportado por ‘Ventaneando’ y confirmado por sus amigos, los cantantes Yahir, Wendolee y Estrella Veloz, en redes cobró fuerza la que sería su última publicación.

“Si no te respondo no es personal, es solo que no estoy listo, y no sé si lo esté alguna vez...”, escribió en mayo de 2025 en Instagram junto a una fotografía en la que aparece cubriéndose el rostro con una mano luego de dos años alejado de redes sociales.

Antes de esta fotografía, Héctor Zamorano había revelado en X que llevaba años luchando contra la depresión. Aquella vez aseguró que, aunque le estaba “echando ganas", pero "al parecer no puedocon ella”.

“Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”, escribió el 23 de diciembre de 2022. “Esto que estoy pasando es sumamente difícil, lo más difícil creo, de toda mi vida. No se lo deseo a nadie en verdad... Solo deseo que este sufrimiento de la vida tenga un objetivo que pueda entender en el futuro, si es que lo hay...”, agregó tres días después.

El 20 de febrero de 2023, Héctor Zamorano escribió su último mensaje en X. Su publicación era una imagen con la frase: “Quizá no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”.