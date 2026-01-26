Muertes de famosos Muere el actor Gabriel Garzón, la icónica voz de ‘Topo Gigio’ en México La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el comediante Jorge Falcón. Semanas antes el mismo actor solicitó de manera urgente donadores de sangre para la voz de ‘Topo Gigio’.



Video Abuela de Alejandra Capetillo le dio importante enseñanza sobre la muerte antes de partir

El actor Gabriel Garzón, la icónica voz de ‘Topo Gigio’ en México, murió a los 57 años.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por el comediante Jorge Falcón, quien a través de sus redes sociales lamentó la pérdida de su amigo.

PUBLICIDAD

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz querido amigo”, escribió el domingo 25 de enero en Instagram junto a una fotografía con el intérprete de 57 años.

Así se reportó la muere del actor Gabriel Garzón, la voz de 'Topo Gigio' en México. Imagen Jorge Falcón / Instagram

Lo que se sabe de su fallecimiento

Jorge Falcón no dio detalles ni reveló la causa de fallecimiento de Gabriel Garzón. Sin embargo, semanas antes solicitó de manera urgente donadores de sangre para el actor de doblaje.

Según la publicación de Jorge Falcón, la voz de ‘Topo Gigio’ estaría delicado de salud desde principios de diciembre de 2025.

¿Quién era Gabriel Garzón?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue un reconocido actor de doblaje. Su carrera comenzó en 1994 prestando su voz a ‘Topo Gigio’.

Además fue titiritero, locutor, comediante y productor de televisión. Entre sus proyectos más representativos están ‘La casa de la risa’ y ‘El espacio del Tío Gamboín’.