Muertes Héctor Zamorano, de La Academia, de qué murio: esta era la enfermedad que padecía Héctor Zamorano murió el martes 24 de febrero a los 47 años. El exparticipante de la primera generación de La Academia sostuvo una larga batalla contra una enfermedad mental que puede ser mortal.



Video Muerte de Héctor Zamorano: los inquietantes mensajes del exparticipante de ‘La academia’

Héctor Zamorano murió a los 47 años en Veracruz, México, el 24 de febrero. La causa de su muerte fue “un paro cardiorespiratorio”, pero años atrás el participante de la primera generación de La Academia dijo estar luchando contra una enfermedad mental.

¿Qué enfermedad tenía Héctor Zamorano?

PUBLICIDAD

Héctor Zamorano reveló en diciembre de 2022 que llevaba dos años luchando contra “la depresión”.

“Hoy cumplo dos años con esta depresión a la cual no le he podido ganar… He tratado de aparentar, pretender, ocuparme, le “he echado ganas”, pero al parecer no puedo con ella”, declaró en X.

El cantante no dio más detalles sobre el difícil momento que atravesaba. Sin embargo, días más tarde les hizo saber a sus seguidores que “cada día” la sentía como “una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”.

“Esto que estoy pasando es sumamente difícil, lo más difícil, creo, de toda mi vida. No se lo deseo a nadie, en verdad… Solo deseo que este sufrimiento de la vida tenga un objetivo que pueda entender en el futuro, si es lo que hay”, agregó el 26 de diciembre.

Héctor estuvo hospitalizado

Tras darse a conocer su fallecimiento, su excompañera de La Academia, Estrella Veloz, dijo a ‘Ventaneando’ que lo último que supo de Héctor Zamorano es que estuvo hospitalizado.

“Llevaba mucho tiempo que Héctor ya no me respondía. Yo no sabía de él (…) Hace como tres o cuatro años supe que estaba malito, en un hospital (…) ahorita ya con esta noticia, yo creo que no la pasaba muy bien. Yo siempre he tenido la idea de que cuando alguien ya no te quiere contestar es porque no se siente bien”, mencionó.

En esa misma entrevista, Wendolee Ayala refirió que Héctor “estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció”.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Este miércoles 25 de febrero, el p adre de Héctor Zamorano reveló a ‘Ventaneando’ que su hijo “murió de un paro cardiorespiratorio”.

PUBLICIDAD

“No aguantó más su cuerpo”, sentenció.

De acuerdo con Mayo Clinic, la depresión es un trastorno emocional que puede tornarse grave si no se trata a tiempo.