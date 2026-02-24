Muertes Muere Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, a los 47 años La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el programa ‘Ventaneando’. Héctor Zamorano alcanzó la fama al participar en la primera generación de ‘La Academia’.



Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’ murió a los 47 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el programa ‘Ventaneando’ este martes 24 de febrero.

Su presunta causa de muerte

La familia de Héctor Zamorano no hizo comentarios inmediatos sobre el tema. Sin embargo, la cantante Wendolee compartió en ‘Ventaneando’ que su amigo llevaba tiempo “sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció”.