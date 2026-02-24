Muertes

Muere Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, a los 47 años

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el programa ‘Ventaneando’. Héctor Zamorano alcanzó la fama al participar en la primera generación de ‘La Academia’.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.


Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’ murió a los 47 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el programa ‘Ventaneando’ este martes 24 de febrero.

Su presunta causa de muerte

La familia de Héctor Zamorano no hizo comentarios inmediatos sobre el tema. Sin embargo, la cantante Wendolee compartió en ‘Ventaneando’ que su amigo llevaba tiempo “sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció”.

“Con mucho respeto puedo solamente platicar que él estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció, pero como les digo, lo importante es que estuvo rodeado de sus papás, su mamá y su papá estuvieron siempre con él acompañándolo, pero de repente es difícil”, expresó.

