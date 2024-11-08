Liam Payne

Ventilan fecha del funeral de Liam Payne: esto estarían pidiendo sus padres

El cuerpo del exintegrante de One Direction llegó a su natal Londres para su último adiós, luego de permanecer más de 20 días en Buenos Aires tras su trágico fallecimiento.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Amigo de Liam Payne y dos empleados del hotel fueron imputados por la fiscalía: avances del caso

A punto de que se cumpla un mes de la trágica muerte de Liam Payne, sus padres estarían alistando los últimos detalles del funeral de su hijo.

De acuerdo con The Sun, los servicios funerarios del exintegrante de One Direction se llevarían a cabo “dentro de diez días” en la ciudad de West Midlands, Inglaterra.

PUBLICIDAD

La fecha del último adiós al cantante ya estaría fijada y sus padres estarían solicitando que las cosas fueras “lo más privadas posible”.

“Se están haciendo planes para el funeral de Liam y se ha fijado una fecha. Su familia está decidida a mantener las cosas de lo más privadas posibles para poder hacer el duelo, pero también entienden el interés mundial”, declaró una fuente al diario británico el 7 de noviembre.

Más sobre Liam Payne

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante
1 mins

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante

Univision Famosos
Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más
2 mins

Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más

Univision Famosos
Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”
3 mins

Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte
2 mins

Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida
2 mins

Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida

Univision Famosos
Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa
2 mins

Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa

Univision Famosos
Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión
3 mins

Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión

Univision Famosos
Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte
2 mins

Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte

Univision Famosos
Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor
1 mins

Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor

Univision Famosos
Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte
2 mins

Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte

Univision Famosos

¿Quiénes asistirían al funeral de Liam Payne?

Según reportes de The Sun, entre los asistentes al funeral de Liam Payne se encontrarían sus compañeros y amigos de One Direction: Harry Styles , Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Su novia Kate Cassidy, quien estuvo con él en Buenos Aires hasta dos días antes de su trágica muerte y con qiuen tenía planes de casarse, también estaría convocada, al igual que el productor Simon Cowell, que supuestamente estaría por trasladarse a Reino Unido.

Por último, este mismo medio señaló que "la mansión de cinco habitaciones que Liam había estado alquilando en Florida está nuevamente a la venta".

Muerte de Liam Payne da giro inesperado

Luego de que los restos del exintegrante de One Direction fueran trasladados a Reino Unido, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina reveló los resultados del examen toxicológico del cantante.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades argentinas, los resultados toxicológicos de Liam Payne revelaron que “en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado".

El informe presentado por la fiscalía argentina concluyó que “todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas”. También descartaron “la posibilidad de un acto consciente o voluntario”.

“Aunque aún deben analizarse otros antecedentes médicos del historial clínico de la víctima, el fenómeno de la falta de defensa o reflejo de autopreservación en la caída, junto con otros datos relevantes de su consumo, nos permiten concluir que Liam Payne no estaba plenamente consciente o experimentaba un estado de disminución notable o pérdida de conciencia en el momento de la caída”, resaltaron.

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa" tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba.


Relacionados:
Liam PayneMuertes de famososFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD