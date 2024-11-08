Ventilan fecha del funeral de Liam Payne: esto estarían pidiendo sus padres

Video Amigo de Liam Payne y dos empleados del hotel fueron imputados por la fiscalía: avances del caso

A punto de que se cumpla un mes de la trágica muerte de Liam Payne, sus padres estarían alistando los últimos detalles del funeral de su hijo.

De acuerdo con The Sun, los servicios funerarios del exintegrante de One Direction se llevarían a cabo “dentro de diez días” en la ciudad de West Midlands, Inglaterra.

La fecha del último adiós al cantante ya estaría fijada y sus padres estarían solicitando que las cosas fueras “lo más privadas posible”.

“Se están haciendo planes para el funeral de Liam y se ha fijado una fecha. Su familia está decidida a mantener las cosas de lo más privadas posibles para poder hacer el duelo, pero también entienden el interés mundial”, declaró una fuente al diario británico el 7 de noviembre.

¿Quiénes asistirían al funeral de Liam Payne?

Según reportes de The Sun, entre los asistentes al funeral de Liam Payne se encontrarían sus compañeros y amigos de One Direction: Harry Styles , Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Por último, este mismo medio señaló que "la mansión de cinco habitaciones que Liam había estado alquilando en Florida está nuevamente a la venta".

Muerte de Liam Payne da giro inesperado

Luego de que los restos del exintegrante de One Direction fueran trasladados a Reino Unido, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina reveló los resultados del examen toxicológico del cantante.

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades argentinas, los resultados toxicológicos de Liam Payne revelaron que “en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado".

El informe presentado por la fiscalía argentina concluyó que “todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas”. También descartaron “la posibilidad de un acto consciente o voluntario”.

“Aunque aún deben analizarse otros antecedentes médicos del historial clínico de la víctima, el fenómeno de la falta de defensa o reflejo de autopreservación en la caída, junto con otros datos relevantes de su consumo, nos permiten concluir que Liam Payne no estaba plenamente consciente o experimentaba un estado de disminución notable o pérdida de conciencia en el momento de la caída”, resaltaron.

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa" tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba.