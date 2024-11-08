Revelan examen toxicológico de Liam Payne: el resultado cambia la historia de su muerte

Video Amigo de Liam Payne y dos empleados del hotel fueron imputados por la fiscalía: avances del caso

La muerte de Liam Payne sigue dando de qué hablar. A unas horas de que los restos del exintegrante de One Direction fueran trasladados a su natal Reino Unido, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina reveló los resultados del examen toxicológico del cantante.

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades argentinas, los resultados toxicológicos de Liam Payne revelaron que “en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado".

Por esta razón fue que el informe presentado por la fiscalía argentina concluyó que “todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas”

“Aunque aún deben analizarse otros antecedentes médicos del historial clínico de la víctima, el fenómeno de la falta de defensa o reflejo de autopreservación en la caída, junto con otros datos relevantes de su consumo, nos permiten concluir que Liam Payne no estaba plenamente consciente o experimentaba un estado de disminución notable o pérdida de conciencia en el momento de la caída”, resaltaron.

Mientras que en otra parte del documento descartaron “la posibilidad de un acto consciente o voluntario”, ya que en el estado en el que se encontraba el intérprete de ‘For You’ “no sabía lo que estaba haciendo ni podía entenderlo”.

Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne

A través del mismo comunicado, se informó que el fiscal Andrés Esteban Madrea solicitó la declaración y arresto de tres personas, quienes fueron acusados por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes.

El primer acusado sería Rogelio ‘Roger’ Nores, la persona que estuvo acompañando a Liam Payne durante su estancia en Buenos Aires.

“Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel 3 veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera”, se defendió el empresario a través de Daily Mail.

“Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca podría haber imaginado que algo así sucedería”, insistió.

El segundo imputado es un empleado del hotel CasaSur. Según la fiscalía, “el hombre deberá responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne en el periodo en que se encontraba en el hotel”.

Mientras que el tercer y último hombre señalado como responsable del fallecimiento del intérprete de 31 años es “un proveedor de estupefacientes que está imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre".

La trágica muerte de Liam Payne

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa" tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba.

Casi un mes después de su fallecimiento el cuerpo del exintegrante de One Direction fue trasladado a Londres por su padre, donde se prevé será su funeral "la próxima semana", según Us Weekly.