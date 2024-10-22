Liam Payne habría aumentado “comportamiento errático” tras abandono de su novia: “Le rogó"

Liam Payne habría empezado a actuar de forma inestable después de que su novia, Kate Cassidy, lo dejara en Buenos Aires, Argentina.

El exintegrante de One Direction llegó con su pareja a dicha ciudad a inicios de octubre; sin embargo, el lunes 14, ella informó de su regreso, sola, a Florida.

PUBLICIDAD

En un tiktok, ella compartió que “estaba lista para irse” porque no le “gusta estar muchos días en el mismo lugar”. Además, dijo, su viaje era por “cinco días” y se prolongó a “dos semanas”.

El miércoles 16, el cantante perdió la vida luego de caer desde el balcón de su cuarto, en el tercer piso, del hotel Casa Sur, donde se alojaba.

Liam Payne “no quería” que Kate Cassidy lo dejara

Aunque en su momento Liam Payne no se quejó públicamente de la partida de Kate Cassidy, aparentemente sí resultó afectado.

Este 22 de octubre, People reporta que “el comportamiento errático” del cantautor “comenzó a aumentar” cuando la creadora de contenido “abandonó sus vacaciones”.

“Como se puede ver en los videos de Snapchat, él era una persona diferente cuando estaba con ella”, afirmó una fuente “cercana” a la ‘influencer’ de 25 años.

El informante aseguró que la joven “apoyó muchísimo” al artista durante su reciente “drama legal” con su exprometida, Maya Henry.

La modelo, de 23 años, acusó al intérprete de ‘Remember’ de supuestamente tratar de contactarla constantemente e interpuso una orden de cese y distanciamiento en su contra.

De acuerdo con ABC News y TMZ, el examen toxicológico de Payne habría revelado que él “tenía múltiples sustancias en su organismo” al fallecer, entre ellas ‘cocaína rosa’, benzodiazepina, crack y cristal.

Minutos antes de la tragedia, el gerente de Casa Sur llamó al 911 para solicitar apoyo de las autoridades debido a un huésped, el cual posteriormente se supo era el británico.

“Está sobrepasado de drogas y de alcohol. Y está rompiendo la habitación. Necesitamos que manden a alguien, por favor”, dijo el empleado.

PUBLICIDAD

Por su parte, una chica identificada como Rebecca, que afirma se quedaba en el mismo establecimiento, habló con Daily Mail de la presunta actitud “perturbadora” de Liam antes del incidente fatal.

“Él se comportaba exactamente como imagino que lo haría alguien bajo los efectos de la droga: no se concentraba, tenía las pupilas dilatadas y se comportaba de forma agresiva, aunque con nadie en particular”, narró.

Además, Page Six dio a conocer que supuestamente la estrella del pop contrató y “discutió” con dos sexoservidoras sobre su pago justo en las horas previas a su deceso.

Liam Payne le habría rogado a Kate Cassidy que no lo dejara

El 18 de octubre, New York Post desveló que “una de las amigas” de Kate Cassidy les aseveró que Liam Payne “no quería” que ella se marchara de Argentina.

“Ella dice que le rogó que se quedara. En realidad, la situación fue más acalorada de lo que uno podría pensar”, narró, dando a entender que ellos habrían discutido.

“Él no sabía por qué lo había dejado, pero ella quería estar en casa con su perro. A él no le gustaba eso en absoluto. Estaba muy malhumorado por eso”, añadió.

Presuntamente, la ‘tiktoker’ tomó la decisión de volver a su hogar porque él no le decía cuándo regresarían: “Él estaba muy disgustado y se aseguró de que ella lo supiera”.

La allegada igualmente comentó que Cassidy se habría enterado ya de que Payne supuestamente estuvo con “prostitutas” y “dijo que tenía que asimilar el asunto”: “Eso es una gran traición para ella y le duele mucho”.

Hasta ahora, Kate no se ha pronunciado acerca de las noticias que la involucran, en un mensaje, ella solicitó “espacio para atravesar esto en privado”.