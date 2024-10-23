Liam Payne confesó un profundo deseo poco antes de morir: partió sin poder cumplirlo

Video El estremecedor video del papá de Liam Payne en el lugar donde su hijo murió tras caer desde un balcón

Kate Cassidy recordó a su novio Liam Payne a una semana de su muerte y compartió que el cantante tenía planes de boda.

Este 23 de octubre la 'influencer' le dedicó unas palabras que acompañó con una serie de fotografías de ellos juntos, entre ellas se incluye una imagen de un mensaje que él le escribió donde le muestra sus deseos de casarse, la cual le dio recientemente.

"Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde para manifestar nuestras vidas juntas. Conservo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara", escribió Cassidy. Pero Kate no hizo caso de las indicaciones del exintegrante de One Direction y leyó la carta.

"Decía: ' Kate y yo nos casaremos dentro de un año/estaremos comprometidos y juntos para siempre 444'. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel de la guarda", añadió.

Kate Cassidy y Liam Payne. Imagen Kate Cassidy/Instagram

En el mensaje la 'influencer' le hizo una promesa al cantante: "Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo dondequiera que vaya".

Kate también externó que su "corazón está destrozado" y confesó que "desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo".

"Me trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fanáticos, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente amado", agregó.

En otro fragmento confesó: "No puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por encontrar la manera de vivir en un mundo sin ti a mi lado (...) No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor".

Liam Payne y Kate Cassidy mantuvieron un noviazgo durante dos años. La 'influencer' se fue de Argentina días antes de que el cantante cayera del balcón de la habitación del hotel en el que se hospedaba.