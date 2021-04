Enrique Guzmán se siente "en peligro" tras las acusaciones de Frida Sofía y canceló sus conciertos

Luego de que Frida Sofía acusara a Enrique Guzmán de haberle hecho tocamientos impropios desde que tenía 5 años, el cantante ha recibido insultos y críticas que lo han llevado a alejarse de las redes sociales, incluso, teme por su seguridad.

"Yo tengo una carrera, hacer una descripción como la que hizo de mí me agrede, me hiere, me pone en peligro. Yo no prendo mi Twitter desde hace un mes por la cantidad de mentadas de gentes, gente que dice: '¿Cómo te atreves?', pero es que no me atrevo, no sé a qué me atrevo", dijo en el programa Hoy.

El cantante, de 78 años, tenía agendados una serie de conciertos vía 'streaming' que decidió cancelar porque no se siente en condiciones de presentarse ante el público: " Se han cancelado todos porque ¿con qué cara voy a salir al escenario?, ¿qué les voy a cantar?, ¿con qué sonrisa puede hablar el payasito?", dijo haciendo referencia a su éxito musical 'Payasito'.

Cargando galería

Guzmán externó que sigue sin comprender las acusaciones de su nieta en su contra, pues se considera un " abuelo bonachón, el abuelo bueno, el regalador, el que le da, el que sí esconde lo dulces y se los da".

Desconoce si alguien "le está lavando el cerebro" a Frida Sofía para hacer esos señalamientos: "No sé de dónde pudo haber salido. No tengo esa intimidad como para averiguar ni siquiera, cómo defenderla, porque yo no quiero más que defenderla y así no puedo", dijo a los conductores Raúl Araiza y Martha Figueroa.

Sobre el proceso legal que interpuso en contra de su nieta explicó que alegarán violencia familiar: "Sí quiero dejar sentado que es una violencia familiar, por lo menos así estamos planeándolo hacerlo, tiene una violencia conmigo o yo con ella no sé, voy a averiguar quién con quién porque no sé".

Enrique Guzmán espera que Frida Sofía se sobreponga a la situación que enfrenta y desconoce si está bajo tratamiento médico: " Yo no sé si está pasando por una terapia o si la tuvo o no la tuvo, o si la controlaron o no, o qué tipo de medicinas está tomando, habrá que averiguar qué pasa, dónde está en este momento, no lo sé".

Cargando galería



"Tiene sus tropiezos, sus virtudes, sus paredes cerradas y su hoy no circula, no es fácil circular por la vida, pero ella hace todo lo posible. La veo nadar y sacar la cabeza cuando siente que se hunde, y puede, la respeto mucho en ese sentido porque se tiene que sobreponer a sus problemas y enfrentarse a lo que tiene junto".

Finalmente, el padre de Alejandra Guzmán dijo se siente desorientado en este momento de su vida: "Tengo que salir adelante. ¿Cómo?, pues por lo menos necesito un salvavidas y no lo tengo. No sé cómo voy a hacer, cómo vivir, estoy en la mera orilla", declaró en el matutino Hoy.

El 7 de abril, Frida Sofía declaró en el programa 'De primera mano' que su abuelo la había "manoseado" cuando tenía 5 años: " Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas. Me manoseó, desde los 5. Lo odio".