Alejandra Guzmán desmiente a su padre y aclara en dónde está el cuadro original de Diego Rivera

Video ¿Desmantelan casa de Silvia Pinal? Habrían sacado el cuadro de Diego Rivera y otros artículos

Alejandra Guzmán terminó con las especulaciones sobre el cuadro que Diego Rivera le pintó a su fallecida madre, Silvia Pinal. Desmintió a su padre, Enrique Guzmán, quien aseguró que la obra que la cantante había heredado solo era una réplica.

'La Reina de Corazones' acudió al programa Despierta América donde Francisca le preguntó sobre el tema.

" Eso dice mi papá, mi papá dice mucho mi amor, ¿cómo sabe que no es? Pues mi mamá tiene el original, lo que pasa es que a la gente le gusta decir cosas, armarla de tos", dijo en el matutino de Univision.

¿En dónde está el cuadro que pintó Diego Rivera?

A finales de enero, algunos medios de comunicación captaron que el valioso cuadro, presuntamente valuado en 3 millones de dólares, fue sacado de la mansión de Silvia Pinal.

Aunque se especuló que Alejandra Guzmán lo tenía en su casa, la cantante despejó las dudas.

"Ese cuadro estaba más o menos expuesto porque mi madre tenía un jardín enorme, entonces lo mandé a restaurar con una señora que me presentó Eugenio López. Entonces como es una obra de todo México, pues tuvimos que irla a restaurar, pero eso está en un museo donde nada más entran los buenos", y añadió que se encuentra en el Museo Jumex, una institución que cuenta con una extensa colección de obras y arte.

El cuadro que Diego Rivera pintó de Silvia Pinal (izquierda) y su réplica (derecha). Imagen Mezcalent

¿Por qué Silvia Pinal le heredó el cuadro a Alejandra Guzmán?

Aunque en varias entrevistas Silvia Pinal dijo que esa obra de arte sería para sus tres hijos, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán han declarado en diversas ocasiones que el cuadro es de su hermana.

La cantante explicó en Despierta América por qué finalmente su madre se lo dejó a ella.

" Es mío porque no sabes cómo le (pedí). 'Mami, lo único que quiero es el cuadro, todo lo demás qué me importa', pero porque a mí me gusta pintar, porque es el cuadro más bello de Diego Rivera, es el único que hay de pie, es increíble, es magno", dijo. Sin embargo, la artista reconoció que también heredó otras cosas que no son materiales.

"Heredé esas piernas de mi mamá, ella me enseñó desde chiquilla a ir a al ballet, a tener disciplina y creo que todavía mantengo esas cosas, y el amor por el escenario", sentenció en el show.

¿Qué dijo Enrique Guzmán del cuadro de Diego Rivera?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el cantante señaló que el cuadro original de Diego Rivera estaba resguardado en el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto de cultura de México.

"El cuadro original está en Bellas Artes. Lo que tiene Ale es una copia del cuadro, una réplica, eso es lo que recibió de parte de Silvia. Silvia había donado ya a Bellas Artes, desde hace mucho tiempo, el cuadro", dijo a los medios, como el programa 'Ventaneando'.

"El cuadro lo tenía colgado arriba de la alberca y tener un cuadro sobre donde hay agua y tan importante, es una locura", añadió.