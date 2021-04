Enrique Guzmán demanda a su nieta Frida Sofía por manchar su imagen

El cantante de 78 años había advertido desde el 13 de abril que procedería legalmente contra su nieta con el apoyo de su hija, Alejandra Guzmán. "Sí (la demandaré), llegaré hasta las últimas consecuencias", dijo para la revista TVNotas. "Me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma", agregó.