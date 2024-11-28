Silvia Pinal

Reportan que Silvia Pinal está "en estado crítico": su familia se reúne en el hospital

Alejandra Guzmán y Stephanie Salas fueron captadas al exterior de la clínica en la que permanece internada la primera actriz. De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, la intérprete de 94 años no está en buenas condiciones de salud.


03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Sylvia Pasquel habla del testamento de Silvia Pinal y aclara si llamarán a Frida Sofía

La familia de Silvia Pinal se reunió en el hospital en el que ella se encuentra internada desde hace seis días, esto en medio de la preocupación que existe en cuanto a la salud de la primera actriz.

La noche del 21 de noviembre, Pinal fue hospitalizada a causa de una infección en las vías urinarias. Al paso de los días, también contrajo “una bacteria”, por lo que recibió tratamiento.

Pese a que Sylvia Pasquel había informado que esperaban que su mamá fuera dada de alta este miércoles, 27 de noviembre, pues ya estaba en mejores condiciones, eso no sucedió.

“Silvia Pinal no pasó buena noche, no amaneció en el estado que los médicos esperaban”, reveló ayer el colaborador de ‘Ventaneando’, Daniel Aguilar, sobre el motivo por el que ella se quedó internada.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que los doctores “dicen que no es el momento” para que ‘La Diva del Cine de Oro’ sea dada de alta.

Familia de Silvia Pinal la acompaña en el hospital

En medio de la incertidumbre por el estado de salud de Silvia Pinal, la noche de este 27 de noviembre, su nieta Stephanie Salas fue captada mientras llegaba a la clínica en la que se encuentra.

La actriz llegó a bordo de un automóvil, en compañía de su novio, Humberto Zurita, de acuerdo con imágenes que la reportera Berenice Ortiz difundió en su canal de YouTube.

Ha sido su mamá, Sylvia Pasquel, quien ha permanecido en el hospital, compartiendo información de su condición.

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, la estrella de ‘Mujer, casos de la vida real’ se encuentra mal.

“Último reporte [del] estado de salud de doña Silvia Pinal… grave”, escribió en un ‘post’ de Instagram este miércoles.

Ella destacó que Alejandra Guzmán, hija de la intérprete de 94 años, había salido “hace unos momentos” del hospital.

La roquera fue grabada por las cámaras del programa ‘Sale el sol’ mientras se retiraba del centro especializado. Pese a que se lo solicitaron, no quiso dar declaraciones.

En su informe, Valdés Doria indicó que “algunos” de los seres queridos de Pinal “se quedarán toda la noche” con ella.

Esta mañana, ella dio a conocer: “Este jueves se reporta a doña Silvia Pinal en estado crítico. En el hospital se quedaron toda la noche y siguen ahí: Sylvia Pasquel, Luis Enrique, Stephanie Salas, Iván Cochegrus y Efigenia”.

¿Asistente de Silvia Pinal revela prohibición?

Hasta el momento, ni Sylvia Pasquel ni ninguno de sus hermanos se han pronunciado acerca del estado actual de la salud de Silvia Pinal.

No obstante, Berenice Ortiz difundió un audio en el que presuntamente la asistente de la estrella, Efigenia Ramos, aborda la situación en una llamada telefónica con un miembro de la prensa.

“Es que ahorita no nos dejan bajar”, responde. “Mira, ahorita no nos dejan decir nada”, también desveló tras ser cuestionada por lo que “está pasando”.

“Deja ver si ahorita que venga el médico, ‘Silvita’ quiere bajar, está por llegar el doctor”, sentenció para concluir la comunicación.

Silvia PinalSilvia Banquells PinalAlejandra GuzmánStephanie SalasEnrique GuzmánCelebridadesFamosos

