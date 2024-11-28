Silvia Pinal

¿Qué pasará con la herencia de Silvia Pinal? Sylvia Pasquel responde si están preocupados

La actriz reveló si ya saben quiénes son los beneficiarios de su mamá y rechazó la idea de que necesite de su dinero para mantenerse. Silvia Pinal se encuentra actualmente hospitalizada y, de acuerdo con reportes, se encontraría en “estado crítico”.

Por:
Dayana Alvino.
Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

En medio de la preocupación que existe en torno al estado de salud de doña Silvia Pinal, su hija Sylvia Pasquel fue cuestionada por su testamento.

La primera actriz, de 94 años, fue hospitalizada la noche del pasado 21 de noviembre debido a una infección en las vías urinarias, la cual derivó en complicaciones.

La mañana del martes 26, Pasquel reveló ante Despierta América que tenían previsto dar de alta a su madre al día siguiente pues ya “está respirando muchísimo más sin el apoyo del oxígeno”; sin embargo, eso no ocurrió.

Hace unas horas, Guillermo Segura, colaborador de N+, reportó que Pinal continúa internada. Por su parte, la periodista María Luis Valdés informó que la artista se encuentra “en estado crítico”.

Sylvia Pasquel habla de la herencia de su mamá, Silvia Pinal

Hasta el momento ni Sylvia Pasquel ni sus hermanos han compartido cuál es la verdadera condición de Silvia Pinal, pero ella se refirió previamente a la herencia que ella ha estipulado.

“El testamento se abrirá cuando se tenga que abrir”, aseguró en entrevista con medios de comunicación como Televisa Espectáculos.

“Ahorita nadie sabemos nada, ni nos importa, ni nos preocupa. No estamos pendientes de eso”, añadió al respecto.

La intérprete de villanas de telenovelas aclaró que su familia no tiene “conocimiento de esas cifras tan precisas”, refiriéndose al patrimonio económico que su mamá estipula en su legado.

“Quienes sean los beneficiarios pues van a ser los beneficiarios, nadie estamos peleados con ello”, afirmó tajantemente.

“Nada sabemos hasta que no se abra el testamento, y ya para cuando abramos el testamento ya es ‘too late [demasiado tarde]’”, indicó.

Sylvia Pasquel asegura que no “necesita” el dinero de Silvia Pinal

Ahondando sobre el tema, Sylvia Pasquel recalcó que la herencia de Silvia Pinal no es algo que le preocupe ya que es independiente.

“Yo llevo toda mi vida trabajando, no necesito del testamento de mi mamá, no necesito un peso de mi mamá”, sentenció.

“Tengo 74 años y toda esta vida he vivido de mantenerme yo, a mí mi mamá no me ha mantenido nunca. Yo me mantengo, saqué adelante a mi hija, a mis nietas”, añadió.

Silvia PinalSilvia Banquells PinalAlejandra GuzmánStephanie SalasEnrique GuzmánCelebridadesFamosos

