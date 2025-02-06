Silvia Pinal

Enrique Guzmán responde si Silvia Pinal sí lo incluyó en su testamento (como consideró en el pasado)

El legendario cantante fue cuestionado acerca de si es parte de los herederos de la difunta actriz, con quien procreó a Alejandra y Luis Enrique. Hace dos años, la artista aseguró que “probablemente” sí le iba a dejar algo a su ex.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Esto se sabe sobre el destino de la herencia de Silvia Pinal tras su muerte

Enrique Guzmán respondió si Silvia Pinal, quien falleció el pasado noviembre de 2024, lo incluyó en su testamento, como ella afirmó, en el pasado, cabía esa posibilidad.

Hace dos años, la llamada ‘Diva del Cine de Oro Mexicano’ fue cuestionada por la prensa mexicana acerca de si “le dejaría algo” a su exesposo “de su herencia”.

PUBLICIDAD

“Probablemente”, aseguró, según declaraciones presentadas por el reportero Ernesto Buitrón en su canal de YouTube, en febrero de 2023.

¿Enrique Guzmán está en el testamento de Silvia Pinal?

A dos meses de la muerte de Silvia Pinal, a Enrique Guzmán le preguntaron si finalmente sí es uno de los beneficiarios del legado que ella dejó.

“No te puedo contestar”, dijo a la reportera de ‘Venga la alegría’, de acuerdo con un clip difundido en el programa este 6 de febrero.

A la fecha, el documento con la última voluntad de la estrella de telenovelas no ha sido leído, en parte, debido al deceso del notario a cargo del caso.

Sin embargo, medios como ‘Ventaneando’ o ‘Sale el sol’ han adelantado que los herederos podrían ser sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, así como sus nietos y bisnietos, entre ellos Michelle Salas.

Al respecto, el intérprete ‘La plaga’ tampoco confirmó nada y señaló: “Creo que tienen más trabajo ahora, que murió la mamá, que antes”.

“Mis hijos son los encargados de la Fundación [Rafael Banquells AC], son los que están manejando las cosas y encontrando que [Silvia] tiene propiedades a cada rato y, de repente, parte de acciones de algunas cosas”, explicó.

Silvia Pinal no consideraba a Enrique Guzmán el amor de su vida

En el ya mencionado encuentro con los medios, Silvia Pinal dejó claro que no pensaba que Enrique Guzmán fuera su amor más importante.

“Pues todavía me falta vida, así que no puedo decir eso”, externó acerca del motivo de su rechazo a esa idea en concreto.

PUBLICIDAD

“No sé [si me falte conocer hombres]. Yo estoy sana, fuerte, con mucha gana”, aseveró la protagonista de películas como ‘Viridiana’.

Relacionados:
Silvia PinalEnrique GuzmánTestamentoAlejandra GuzmánSylvia PasquelLuis Enrique GuzmánFamosos

PUBLICIDAD