Los amores de Silvia Pinal: actores, políticos y empresarios multimillonarios conquistaron su corazón

Video Silvia Pinal y Sylvia Pasquel se enamoraron del mismo hombre: el drama que fracturó en su relación

Silvia Pinal tuvo grandes historias de amor con famosas celebridades del mundo del entretenimiento, pero también del ámbito político y empresarial. Algunas de sus relaciones fueron muy polémicas.

'La Diva del Cine Mexicano' se casó en cuatro ocasiones, pero solo con tres de sus maridos procreó hijos.

Su primer matrimonio: Rafael Banquells

El actor y director, Rafael Banquells, fue su primer novio formal y se casaron en 1947, cuando la actriz tenía 17 años. Su padrino de matrimonio fue el ícono del cine mexicano, Mario Moreno 'Cantinflas'. En 1949 nació su hija Sylvia Pasquel y finalmente se divorciaron en 1952.

Cantinflas fue el padrino de bodas de Silvia Pinal y Rafel Banquells. Imagen Mezcalent

Gustavo Alatriste: su salto a la fama internacional

Se conocieron en una reunión en casa del fallecido Ernesto Alonso. Se casaron en 1961 y se divorciaron en 1967. Durante su matrimonio nació Viridiana Alatriste, quien murió en 1982 en un accidente automovilístico.

Gracias a Alatriste la actriz pudo trabajar con Luis Buñuel, con quien Pinal conoció la fama internacional.

Silvia Pinal y Gustavo Alatriste. Imagen Mezcalent

Habría sufrido violencia con Enrique Guzmán

En 1967 se casó con Enrique Guzmán y ese matrimonio fue, sin duda, el más polémico, pues Silvia habría ventilado en su libro autobiográfico 'Esta Soy Yo', que habría sufrido violencia física y sexual con el cantante, quien era 11 años menor. La pareja procreó dos hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

Silvia y Enrique estuvieron casados durante nueve años, se divorciaron en 1976, en medio del escándalo por acusaciones de violencia.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Imagen Mezcalent

Tulio Hernández: su incursión en la política

Su cuarto y último matrimonio fue con el político, y entonces gobernador del estado de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez. Se casaron en 1982 y gracias a eso Silvia incursionó en la política.

En 1995 se divorciaron y no procrearon hijos.

Silvia Pinal y su esposo Tulio Hernández. Imagen Mezcalent

Fernando Frade: madre e hija enfrentadas por su amor

Silvia Pinal y Fernando Frade tuvieron una relación que duró alrededor de dos años a principios de la década de 1980. Sin embargo, antes él ya había tenido un romance con Sylvia Pasquel, este descubrimiento causó un gran distanciamiento entre madre e hija, quienes dejaron de hablarse durante años.

La situación se complicó cuando Pinal y Frade terminaron, y más tarde él y Pasquel se casaron en 1985, tuvieron una hija llamada Viridiana, en honor a la hermana de Sylvia que había fallecido trágicamente, pero la pequeña también perdió la vida al ahogarse en la piscina de la casa.

A pesar de los años de distanciamiento, la tragedia de la pérdida de la niña ayudó a que madre e hija se reconciliaran.

Fernando Frade.y Silvia Pinal. Imagen X

Otros amores famosos de Silvia Pinal

Además de sus cuatro matrimonios, la actriz sostuvo diversos romancescon celebridades.

En 1954 se enamoró de Arturo de Córdoba, su pareja coestelar en la película 'Un Extraño en la Escalera'.

También tuvo una sonada relación con el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa.

Arturo de Córdoba y Silvia Pinal, Emilio Azcárraga Milmo. Imagen Época de Oro del Cine Mexicano/Facebook, Mezcalent

Otras de sus famosas relaciones fueron con estrellas internacionales como el actor egipcio, Omar Sharif y el histrión italiano Renato Salvatori, así como con el empresario estadounidense Conrad 'Nicky' Hilton, uno de los integrantes de la multimillonaria dinastía Hilton.