Frida Sofía lanza fuertes mensajes tras críticas por no asistir al funeral de Silvia Pinal

Video Frida Sofía responde a quien le dice "ve con los tuyos" tras no aparecer en homenaje a Silvia Pinal

Frida Sofía ha compartido contundentes mensajes luego de ser objeto de críticas por no asistir al velorio ni a las honras a su abuela, Silvia Pinal.

Aunque el amigo de la primera actriz, Iván Cochegrus, aseguró que la hija de Alejandra Guzmán estaría en el último adiós, finalmente ella no viajó a México para unirse a su familia.

PUBLICIDAD

Por medio de Instagram, luego de que un usuario le cuestionara directamente por qué no acudió a presencialmente a los eventos dedicados a la primera actriz, la cantante aseguró:

“A su debido tiempo lo explicaré, pero ahora se trata de honrar y de darle la digna atención y despedida a ella”.

Además, estuvo de acuerdo con una persona que le agradeció el que se mantuviera a la distancia tras el deceso de ‘La Diva del Cine de Oro Mexicano’.

“Si hubieses venido al funeral, la prensa carroñera opacaría el homenaje”, apuntó, a lo que Frida contestó: “¡Al fin!”.

Sin embargo, ella ha estado recibiendo duros señalamientos por su decisión, como: “Qué mal ped… de su parte. ¿En dónde quedó el amor?” y “No fuiste y eso deja mucho que decir de ti”.

Frida Sofía lanza tajantes mensajes

Mientras la polémica continúa, Frida Sofía recurrió a sus historias de la red social para ‘repostear’ significativos mensajes.

En el primero de ellos, se puede leer: “Vivir con el monstruo que llevamos dentro es un arte, pero dejarlo ir cuando lo necesitas y poder encerrarlo después de que termina su trabajo… eso es una obra maestra”.

En otra de las misivas, se expone: “En realidad es sano que le caigas mal a la gente, eso significa que no eres alguien complaciente y que tienes límites”.

“Muchos de tus problemas se deben a que no pones a las personas en su sitio la primera vez que te ponen a prueba. Ten cuidado con lo que toleras, estás enseñando a los otros cómo deben tratarte”, se añade.

Frida Sofía lanza fuertes mensajes en Instagram. Imagen Frida Sofía/Instagram

¿Frida Sofía manda indirecta?

En esta oportunidad, Frida Sofía igualmente subió a la plataforma un clip en el que la ‘coach’ Lorna Dougan aborda un tema delicado.

PUBLICIDAD

“Si alguna ves has estado aislado y has sido maltratado psicológicamente por alguien en tu vida que ha difundido mentiras y rumores sobre ti, para sentirse como una víctima y así poder controlar todas las relaciones que te importaban, obtener toda la simpatía y que parezca que tú eres el villano, aunque en realidad tú eres la víctima…”, dice.

“Nunca olvidarás a quien se confabuló con la persona abusiva y a quien no estuvo ahí para ti. De hecho, jamás olvidarás a quien ni siquiera te preguntó si estabas bien”, añade.

Frida Sofía publicó el mensaje de Lorna Dougan acerca del abuso psicológico. Imagen Frida Sofía/Instagram

Cabe recordar que, en 2021, la primogénita de ‘La reina de corazones’ aseguró que su abuelo, Enrique Guzmán, la había “manoseado” siendo una niña.

El intérprete de ‘Payasito’ negó la imputación y afirmó a Telediario: “Ella toma Xanax y cuando lo mezcla con alcohol, es un peligro”.

Por su parte, Alejandra Guzmán defendió a su papá: “No es verdad… Ahora está en contra de mi padre, que tanto la apoyó. Él tiene otras nietas y nietos, y siempre nos ha dado cariño”.

“No sé por qué es esa ira desbocada. Yo creo que porque le dejé de dar dinero para el mantenimiento y para el seguro médico, porque con este se medicaba a su manera”, declaró ante Adela Micha.