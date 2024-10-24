Blanca Soto

Colunga reaparece en evento tras rumores de que se convirtió en papá junto a Blanca Soto

En marzo trascendió que los actores se habrían convertido en padres de un niño. Siete meses después de los rumores, el actor asistió a un evento público donde se dejó ver como pocas veces.

Ashbya Meré.
Fernando Colunga reapareció en un evento público y se dejó ver como pocas veces.

El galán de telenovelas asistió al Upfront de TelevisaUnivision en México la noche del 23 de octubre y posó en una fotografía junto a colegas que, como él, también han protagonizado exitosos melodramas.

En la imagen aparece muy sonriente en compañía de Gabriel Soto, David Zepeda, Arath de la Torre y detrás de ellos Diego de Erice.

Es poco común que Fernando Colunga haga apariciones públicas que no tengan nada que ver con sus proyectos.

Esta es la primera vez que se deja ver en un evento tras los rumores de que se convirtió en padre junto a su presunta pareja Blanca Soto.

Fernando Colunga reaparece en el Upfront de TelevisaUnivision en México.
Fernando Colunga reaparece en el Upfront de TelevisaUnivision en México.
Imagen Un Tiempo Para Recordar/Facebook

Fernando Colunga y Blanca Soto tendrían un hijo

Fue en marzo pasado cuando trascendió en diversos medios de comunicación, que los actores se habían convertido en padres de un niño.

"Oigan, notición, ¿se enteraron o no?, Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en papás", dijo Alix Aspe. "No nos dijo nada, muchas felicidades a los dos", añadió en el noticiario 'Despierta' de N+.

La noticia no solo tomó por sorpresa al público, también a Marlene Favela, quien estuvo conviviendo varios meses con Colunga antes del supuesto nacimiento del bebé, pues protagonizaron El Maleficio.

"¿Cómo?, no sabía, me estoy enterando. Yo a Fernando lo quiero muchísimo y si sí, si es verdad, me alegro muchísimo, un hijo siempre es una bendición. ¡Ah mira (con Blanca Soto)! Qué guapos, imagínense a ese bebé, bueno, ¡qué belleza!", dijo a los medios de comunicación en marzo.

Ni Fernando Colunga ni Blanca Soto han hecho declaraciones al respecto.


