Julián Gil habla sobre el nacimiento del primer hijo de Fernando Colunga y Blanca Soto

Video Pareja de novela de Fernando Colunga no se guarda nada: responde si él será "buen padre"

Julián Gil reaccionó a la llegada del primer hijo de Blanca Soto y Fernando Colunga, con quien hasta marzo pasado compartió créditos en la telenovela El Maleficio.

¿Fernando Colunga habló con Julián Gil de su paternidad?

En entrevista con Televisa Espectáculos, el actor, de 53 años, compartió que hasta hace unas semanas que tuvo contacto con Fernando Colunga, de 58, no hablaron de temas tan personales.

"Pues no hemos hablado de eso (el nacimiento del hijo de Fernando Colunga), nos vimos al final de la novela nos texteamos para darnos las gracias, yo, en mi caso, para darle las gracias por tener la oportunidad de trabajar con él", declaró en la entrevista publicada el pasado 21 de marzo en Instagram.

Sin embargo, Julián Gil aprovechó para enviar una felicitación a su colega por su supuesto debut en la paternidad.

"De ese tema personal no sé nada ni me atreví a preguntarle, pero si es papá, muchas bendiciones para él”, concluyó.

El pasado 13 de marzo, la presentadora de espectáculos Alix Aspe reveló en ‘Despierta’ de N+ que “Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en papás".

De acuerdo con lo que “anduvo preguntando allá” en Miami, la conductora reportó que el primogénito de Colunga “nació efectivamente en la ciudad de Florida, que es niño y que Fernando estuvo ahí para cortar el cordón umbilical, cerca de Blanca todo el tiempo”.

Famosos reaccionaron a la paternidad de Fernando Colunga

Aunque hasta el momento, Fernando Colunga ni Blanca Soto han dado una declaración oficial, famosos como Leticia Calderón y Chantal Andere reaccionaron a la noticia.

Calderón, con quien Colunga compartió protagónico en la telenovela Esmeralda, envió felicitaciones a los papás a través de la entrevista publicada por el programa Hoy.

“Por medio de las cámaras lo quiero felicitar, a él y a Blanca, qué maravilla si es verdad, ¡qué felicidad! Estoy segurísima de que va a ser un gran papá porque es un gran compañero, siempre muy comprometido con su salud, con su físico, con su trabajo y entonces seguramente como papá va a ser igual”, dijo.

Asimismo, Chantal Andere dijo el pasado 14 de marzo que había enviado felicitaciones a Fernando Colunga por su cumpleaños y por el supuesto nacimiento de su primogénito.