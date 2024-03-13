Famosos

Reportan que Fernando Colunga se convirtió en papá a los 58 años junto a Blanca Soto

La conductora de espectáculos, Alix Aspe, en el programa ‘Despierta’ de N+, reportó que la pareja tuvo un bebé.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video ¿Quién es Blanca Soto, supuesta pareja de Fernando Colunga? Su triste pasado y qué ha sido de ella

Fernando Colunga se convirtió en papá junto a la actriz Blanca Soto, con quien mantendría una relación desde 2012, reportó la conductora Alix Aspe.

Fernando Colunga habría debutado como papá junto a Blanca Soto

A un par de semanas de que cerró con éxito su regreso a las telenovelas con ‘El Maleficio’, Fernando Colunga estaría disfrutando de una nueva etapa en su vida: la paternidad.

De acuerdo con la conductora de espectáculos Alix Aspe, el galán de televisión, quien el pasado 3 de marzo cumplió 58 años, habría debutado como papá junto a la también actriz, Blanca Soto, de 45.

A través del programa ‘Despierta’ de N+, la presentadora confirmó la noticia este 13 de marzo ante el público y los periodistas Eduardo Salazar y Danielle Dithurbide, quienes expresaron felicitaciones a la pareja.

"Oigan, notición, ¿se enteraron o no?, Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en papás", dijo Aspe. "No nos dijo nada, muchas felicidades a los dos", continuó luego de recordar la reciente visita del actor a los foros para hablar del final de ‘El Maleficio’.

Alix Aspe compartió algunos detalles sobre el presunto nacimiento del primogénito de la pareja que “no puede estar más feliz de que su familia crezca”.

"Lo que sabemos, de lo que anduve preguntando allá por los 'Miamis' es que nació efectivamente en la ciudad de Florida, que es niño y que Fernando estuvo ahí para cortar el cordón umbilical, cerca de Blanca todo el tiempo”, dijo.

Hasta el momento ni Fernando Colunga, ni Blanca Soto o algún miembro de su equipo ha confirmado o desmentido la información.

Fernando Colunga reveló sus deseos de convertirse en papá

Ante la discreción con la que ha manejado su vida privada, causó sorpresa el que el actor se sincerara con Mara Patricia Castañeda sobre temas tan personales como la paternidad.

"Yo todavía estoy en el proceso. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido, realmente, es porque la vida no había querido que lo hiciera. De alguna forma me había ido sacando”, declaró en la grabación compartida por la periodista en su canal de YouTube en octubre pasado.

En la misma entrevista, Fernando Colunga confirmó que se encontraba en una relación sentimental sin dar detalles sobre la identidad de la mujer. Sin embargo, desde hace años se especula sobre una relación con la actriz Blanca Soto.

"Este negocio es muy complejo. Es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma. Te absorbe el corazón, un montón de cosas. Entonces, lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen es que debe tener algún misterio, algo esconde, bueno, está bien, algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío”, explicó sobre su negativa a hablar sobre su vida privada.

Video Fernando Colunga siempre quiso ser papá
