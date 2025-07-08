Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga

Andrea Legarreta regresó a las telenovelas en Amanecer, melodrama protagonizado por Fernando Colunga y Livia Brito. El actor confirmó que para la presentadora de Hoy fue proyecto "complicado".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video “De reducción a...”: Fernando Colunga responde divertido qué cirugía se haría y en dónde

Andrea Legarreta regresó a las telenovelas en Amanecer, proyecto protagonizado por Fernando Colunga y Livia Brito que se estrenó el 7 de julio a las 10P/ 9C por Univision.

Para la presentadora de Hoy no fue sencillo retomar su carrera como actriz con un personaje diferente a lo ha hecho, incluso, en varias entrevistas confesó que le fue muy difícil grabar las escenas de cama con Colunga.

PUBLICIDAD

La mañana de este 8 de agosto, Fernando y Livia estuvieron como invitados en el matutino y el actor celebró que Legarreta se diera una oportunidad de hacer un personaje como el que hizo en Amanecer.

Más sobre Andrea Legarreta

Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”
2 mins

Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”

Univision Famosos
Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación
1:11

Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación

Univision Famosos
¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón
1 mins

¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón

Univision Famosos
Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko
2 mins

Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko

Univision Famosos
Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva
2 mins

Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente
0:54

Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente

Univision Famosos
A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto
2 mins

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona
2 mins

Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín cree que sus papás "tomaron la mejor decisión" al separarse: esto dijo
2 mins

Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín cree que sus papás "tomaron la mejor decisión" al separarse: esto dijo

Univision Famosos

"En verdad, estoy muy contento de que te hayas dado esta oportunidad, que lo hayas tomado con la seriedad que esto amerita, porque yo sé que tú tienes esa seriedad y ese profesionalismo".

Andrea Legarreta sintió angustia al grabar junto a Colunga

La actriz, de 53 años, confesó que Fernando Colunga fue la primera persona que besó tras su separación de Erik Rubín. Por lo cual, el reto fue doblemente complicado para ella.

"Sin duda eres un caballero, Fer. Lo he expresado abiertamente: un gran compañero, cuidando todos los detalles, un gran profesional. Te quiero y además, hay una amistad de muchos años, y valoro que me hayas apoyado porque sí estaba muy angustiada", confesó.

El histrión, de 59 años, también reconoció que este proyecto fue un reto personal para Andrea.

" Sé que las escenas eran complicadas para ti, porque nos lo expresaste, no es fácil de momento unirse a una historia y que te suelten estas escenas", dijo en el show.

El intérprete de Leonel explicó que este tipo de secuencias no son fáciles de grabar por todo lo que implica, pues deben ser movimientos coreografiados para que luzcan. Pero dejó claro que se hacen con "respeto" y "cuidando a una dama como lo eres tú", dijo refiriéndose a Legarreta.

Andrea hizo una participación especial en la historia, pues su personaje solo aparecerá en una parte de la trama.

Relacionados:
Andrea LegarretaAmanecerHoyCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD