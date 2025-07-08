Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga

Video “De reducción a...”: Fernando Colunga responde divertido qué cirugía se haría y en dónde

Andrea Legarreta regresó a las telenovelas en Amanecer, proyecto protagonizado por Fernando Colunga y Livia Brito que se estrenó el 7 de julio a las 10P/ 9C por Univision.

Para la presentadora de Hoy no fue sencillo retomar su carrera como actriz con un personaje diferente a lo ha hecho, incluso, en varias entrevistas confesó que le fue muy difícil grabar las escenas de cama con Colunga.

PUBLICIDAD

La mañana de este 8 de agosto, Fernando y Livia estuvieron como invitados en el matutino y el actor celebró que Legarreta se diera una oportunidad de hacer un personaje como el que hizo en Amanecer.

"En verdad, estoy muy contento de que te hayas dado esta oportunidad, que lo hayas tomado con la seriedad que esto amerita, porque yo sé que tú tienes esa seriedad y ese profesionalismo".

Andrea Legarreta sintió angustia al grabar junto a Colunga

La actriz, de 53 años, confesó que Fernando Colunga fue la primera persona que besó tras su separación de Erik Rubín. Por lo cual, el reto fue doblemente complicado para ella.

"Sin duda eres un caballero, Fer. Lo he expresado abiertamente: un gran compañero, cuidando todos los detalles, un gran profesional. Te quiero y además, hay una amistad de muchos años, y valoro que me hayas apoyado porque sí estaba muy angustiada", confesó.

El histrión, de 59 años, también reconoció que este proyecto fue un reto personal para Andrea.

" Sé que las escenas eran complicadas para ti, porque nos lo expresaste, no es fácil de momento unirse a una historia y que te suelten estas escenas", dijo en el show.

El intérprete de Leonel explicó que este tipo de secuencias no son fáciles de grabar por todo lo que implica, pues deben ser movimientos coreografiados para que luzcan. Pero dejó claro que se hacen con "respeto" y "cuidando a una dama como lo eres tú", dijo refiriéndose a Legarreta.