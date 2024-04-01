Famoso actor dice que no volvería a trabajar con Blanca Soto: revela qué le habría hecho

Video Fernando Colunga y Blanca Soto habrían tenido un hijo tras haber vivido un "desastre": esto pasó

Blanca Soto enfrenta una nueva polémica y es que un famoso actor de telenovelas la acusa de haber sido "grosera" durante las grabaciones de una serie. Él incluso señaló que no volverá a trabajar con ella.

¿Blanca Soto fue grosera con actor? Esto pasó

Martín Barba dijo a Tania Rincón, Fer Guy y Fran Hevia en entrevista que su experiencia trabajando con la pareja de Fernando Colunga fue muy mala.

En entrevista el pasado jueves 28 de marzo en 'La Caminera', el galán de telenovelas aseguró que experimentó difíciles situaciones con la actriz en las grabaciones de la serie 'Señora Acero'.

“Lo voy a decir por primera vez y en exclusiva, con Blanca Soto (no trabajaría). Aparte creo que la industria lo sabe, hay gente de la que nadie habla bien, ay es no cierto, no sé, pero con ella fue muy complicado y nada me tocó respirar profundo... Era una serie de narcos, de muchas escenas de acción y yo gracias a mi preparación sé que no debo de opinar mucho del trabajo de los demás y que hay que tratarlos con respeto”, afirmó

Aseguró que toda la producción sabía que ella era "grosera" y contó algunos supuestos conflictos que tuvo con ella.

“Era muy grosera con todos. Un día estábamos grabando una escena de acción y yo les dije a los de maquillaje ‘me regalan tantita agua para que se vea que estoy sudado’, voltea y me dice ‘tú puedes transmitir eso con la actuación’", indicó.

Martín Barba dijo que incluso Blanca soto se quejó de él con los productores e hizo falsas acusaciones en su contra.

"Otro día estábamos en una escena de acción, yo estaba manejando y ella todo el tiempo de ‘yo no quiero que manejes tú y porque no sé qué’. Fue de estoy haciendo el esfuerzo... Después pasó que teníamos otra escena de acción con una pistola, nos marcan la escena y ella comenzó a gritar y dijo que yo me había acercado más a ella de lo que necesitaba acercarme y que la bala le había pegado en la cara y que le había quemado”, indicó.

La situación con Blanca Soto se habría vuelto "incómoda" y pese a las acusaciones que la pareja de Fernando Colunga supuestamente hizo en su contra, la producción lo respaldó, según relató.

“Yo me sentí súper incómodo, lo bueno es que todos sabían cómo era ella y literal dijeron ‘no es verdad que le hubiera pegado, porque tendría una marca y no la tiene’. Hablo con la producción y me dicen ‘Perdónale porque está enojada porque no había un doble, y yo así de ‘sí qué horror’”, afirmó.

Según el actor, los comportamientos de Blanca Soto provocaron que la producción decidiera cambiarla como protagonista.

“La cambiaron, sí fue por eso porque los problemas eran duros y pusieron a Caro Miranda”, detalló.

¿Quién es Martín Barba, el actor que tacha de "grosera" a Blanca Soto?

Martín Barba es originario de Oaxaca; nació el 2 de diciembre de 1989 y comenzó su carrera en 2008 en la telenovela ‘Las tontas no van al cielo’ junto a Jacky Bracamontes y Valentino Lanús.

Un año después formó parte de ‘Verano de amor’ con Dulce María y Gonzalo García Vivanco; también actuó en ‘Sortilegio’, ‘Como dice el dicho’, ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Una familia con suerte’.