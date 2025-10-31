¡Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Galilea bailan al ritmo de Shakira en el Upfront de TelevisaUnivision!
Una lluvia de estrellas se dio cita en el concierto de Shakira para el Upfront de TelevisaUnivision 2025. Esto fue lo que pasó en la gran noche.
Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Fernando Colunga, Gabriel Soto y muchas más estrellas se dejaron conquistar por el ritmo de Shakira y no pararon de bailar y cantar durante el Upfront de Televisa Univision, celebrado el pasado 30 de octubre.
La cantante colombiana ofreció un show para unas 300 personas tras imponer record con 12 conciertos en el Estadio GNP.
Shakira preparó un show especial de casi una hora, donde logró que varios actores se unieran a sus famosos pasos.
Famosos como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Ariadne Díaz, Eduardo Santamarina, Claudia Martin, Paul Stanley, Abelito y Aldo de Nigris también se sumaron al ritmo de 'La Loba'.
Shakira cantó sus grandes éxitos
La colombiana subió al escenario luciendo un atuendo blanco y acompañada de 10 bailarines para interpretar sus hits, entre ellos: 'La fuerte', 'Estoy aquí', 'La tortura', 'La bicicleta' y 'Suerte'.
Durante la velada, Shakira conmovió al interpretar 'Acróstico', tema en el que la acompañan sus hijos, Milan y Sasha.