¡Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Galilea bailan al ritmo de Shakira en el Upfront de TelevisaUnivision!

Una lluvia de estrellas se dio cita en el concierto de Shakira para el Upfront de TelevisaUnivision 2025. Esto fue lo que pasó en la gran noche.

Video Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Fernando Colunga, Gabriel Soto y muchas más estrellas se dejaron conquistar por el ritmo de Shakira y no pararon de bailar y cantar durante el Upfront de Televisa Univision, celebrado el pasado 30 de octubre.

La cantante colombiana ofreció un show para unas 300 personas tras imponer record con 12 conciertos en el Estadio GNP.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli no pararon de bailar y cantar con Shakira.
Angelique Boyer y Sebastián Rulli no pararon de bailar y cantar con Shakira.
Shakira preparó un show especial de casi una hora, donde logró que varios actores se unieran a sus famosos pasos.

Famosos como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Ariadne Díaz, Eduardo Santamarina, Claudia Martin, Paul Stanley, Abelito y Aldo de Nigris también se sumaron al ritmo de 'La Loba'.

Galilea Montijo estaba feliz por encontrarse con Shakira.
Galilea Montijo estaba feliz por encontrarse con Shakira.
Imagen Galilea Montijo/Instagram

Shakira cantó sus grandes éxitos

La colombiana subió al escenario luciendo un atuendo blanco y acompañada de 10 bailarines para interpretar sus hits, entre ellos: 'La fuerte', 'Estoy aquí', 'La tortura', 'La bicicleta' y 'Suerte'.

Yadhira Carrillo, Eva Cedeño, Valeria Marín, Julián Gil y Eduardo Santamarina también disfrutaron de la gran noche.
Yadhira Carrillo, Eva Cedeño, Valeria Marín, Julián Gil y Eduardo Santamarina también disfrutaron de la gran noche.
Imagen Sebastian Rulli/Instagram

Durante la velada, Shakira conmovió al interpretar 'Acróstico', tema en el que la acompañan sus hijos, Milan y Sasha.

