¡Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Galilea bailan al ritmo de Shakira en el Upfront de TelevisaUnivision!

Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Fernando Colunga, Gabriel Soto y muchas más estrellas se dejaron conquistar por el ritmo de Shakira y no pararon de bailar y cantar durante el Upfront de Televisa Univision, celebrado el pasado 30 de octubre.

La cantante colombiana ofreció un show para unas 300 personas tras imponer record con 12 conciertos en el Estadio GNP.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli no pararon de bailar y cantar con Shakira. Imagen Angelique Boyer/Instagram

Shakira preparó un show especial de casi una hora, donde logró que varios actores se unieran a sus famosos pasos.

Famosos como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Ariadne Díaz, Eduardo Santamarina, Claudia Martin, Paul Stanley, Abelito y Aldo de Nigris también se sumaron al ritmo de 'La Loba'.

Galilea Montijo estaba feliz por encontrarse con Shakira. Imagen Galilea Montijo/Instagram

Shakira cantó sus grandes éxitos

La colombiana subió al escenario luciendo un atuendo blanco y acompañada de 10 bailarines para interpretar sus hits, entre ellos: 'La fuerte', 'Estoy aquí', 'La tortura', 'La bicicleta' y 'Suerte'.

Yadhira Carrillo, Eva Cedeño, Valeria Marín, Julián Gil y Eduardo Santamarina también disfrutaron de la gran noche. Imagen Sebastian Rulli/Instagram