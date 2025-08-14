Thalia

Thalía celebra 30 años de 'María la de Barrio' con emotivo mensaje: "Nuestro origen no define nuestro destino"

Fue en 1995 cuando Thalía, Fernando Colunga e Itatí Cantoral protagonizaron 'María la del Barrio', telenovela que le ha dado la vuelta al mundo y sigue siendo un éxito gracias a las retransmisiones.

Thalía celebró los 30 años del estreno de 'María la del Barrio' este 14 de agosto con un mensaje dedicado a sus seguidores, quienes a pesar del tiempo siguen manteniendo vigente la historia que protagonizó junto a Fernando Colunga e Itatí Cantoral en 1995.

"¡30 años de nuestra querida María la del Barrio! Este personaje nos ha enseñado tanto… a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos", comenzó en su mensaje publicado en Instagram.

Reconoció que la historia de María, que puedes ver en ViX, traspasó la barrera de los idiomas.

"Son 30 años de una historia que nos ha dado tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias".

María la del Barrio.
María la del Barrio.
Imagen Televisa

Thalía agradeció al público por el apoyo al proyecto, el cual continúa sumando nuevas generaciones.

"Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. ¡Y a mucha honra!".

'María la del Barrio' es la telenovela más exitosa de la trilogía de 'Las Marías' y, a pesar de que se estrenó hace tres décadas, el melodrama continúa en el gusto del público cada vez que se transmite.

El melodrama ha llegado a más de 60 países alrededor del mundo y se ha doblado en varios idiomas como árabe, indonesio, serbio, rumano, chino, italiano, portugués, entre otros.

María la del barrio
María la del barrio
Imagen Televisa
