Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”

Andrea Legarreta habló emocionada de la cercana interacción que tuvo con Fernando Colunga recientemene.

Lo anterior ocurrió mientras grababan para la telenovela ‘Amanecer’, en la que ambos comparten créditos y está próxima a estrenarse.

Andrea Legarreta habla de sus besos con Fernando Colunga

Fue durante su participación en el podcast ‘Johnny Abraham: Conquista tu mundo’ que Andrea Legarreta recordó lo que ocurrió con Fernando Colunga.

“Yo pensé que era una escena que sí iba a haber unos besos fresas y demás, este… terminé en un body de encaje”, reveló.

“O sea, estaba vestida de novia y entonces era… claro, lo platicas, todo tiene que llegar a acuerdos, y más en estos tiempos que todo es, ¿no?, con pincitas”, añadió.

La actriz puntualizó que durante las filmaciones le pidió a una encargada de vestuario que la cuidara para que no se le viera “nada de más”.

“Yo empecé a sudar. Decía: ‘Ya, esto duraba media hora’”, explicó acerca de su reacción ante el alargamiento del rodaje.

Además, no dudó en compartir la opinión que actualmente tiene del intérprete después de esa experiencia.

“Pero, la verdad, pues también estuvo muy bien. O sea, tengo que confesarlo, él… ¡wow! Me sorprendió”, admitió, “buenos besos”.

A Fernando Colunga le “urge” que salgan sus escenas con Andrea Legarreta

Este 19 de junio, Andrea Legarreta contó que recientemente se encontró con Fernando Colunga, quien le manifestó su entusiasmo porque sus colegas en Hoy ya vean el trabajo que hicieron juntos.

“Me abraza y me dice: ‘Legarreta, no me has ido a saludar al foro’. Y entonces le digo: ‘Ay, Fer, pues es que me da pena’. [Me contestó:] ‘¿Pena después de las escenas que tuvimos?’”, narró en la emisión.

