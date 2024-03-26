Hija de Fernando Colunga en ‘Porque el amor manda’ ya creció y hace anuncio

A principio de marzo, Fernando Colunga se estrenó en el papel de padre tras el nacimiento de su primogénito, fruto de su relación con Blanca Soto.

Sin embargo, en la telenovela ‘Porque el amor manda’ el actor ya había experimentado la paternidad con el personaje de 'Valentina', personaje interpretado por María José Mariscal, quien ahora demostró que ya dejó atrás la infancia y, a sus 18 años hizo tremendo anuncio.

PUBLICIDAD

‘Hija’ de Fernando Colunga destapa noticia

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la joven actriz sorprendió a todos al compartir una noticia que dejó a más de uno boquiabierto: vive sola a pesar de su corta edad.

María José Mariscal abrió las puertas de su nuevo hogar y en una grabación detalló que tras anhelarlo por tres años, logró cumplir su sueño.

“Bienvenidos a mi hogar, y a esta nueva sección con la que se que muchos van a conectar y a la mayoría como mi yo de 15 años que deseaba salir de su casa, los va a motivar, los amo y gracias por acompañarme”, fueron las palabras de la ‘hija’ de Fernando Colunga.

Luego de dar a conocer que vive de manera independiente, María José Mariscal compartió algunas de las dificultades que ha enfrentado en esta nueva etapa de su vida, entre ellas, destaca la responsabilidad de hacer las compras de la despensa y mantenerla organizada.

“Ya lo sé, se ve un des..., pero aquí no vamos a romantizar nada, aquí estamos sacando lo que no sirve, porque sí tengo 18 años y yo nunca supe cuando algo estaba echado a perder, efectivamente también he comprado de más, aunque parece cansado es muy divertido”, precisó la actriz.

'Hija' de Fernando Colunga ya vive sola y mostró las dificultades que vive Imagen Instagram María José Mariscal



En medio de su nueva vida en solitario, María José Mariscal destapó que encuentra consuelo por la compañía de su fiel perrita, Molly.

La hija en la ficción de Fernando Colunga también reveló que si su madre pudiera presenciar su día a día, probablemente experimentaría sentimientos de desilusión. A pesar de ello, sus seguidores han aplaudido su valentía al tomar la decisión de vivir sola y en el hilo de comentarios la llenaron de consejos y buenos deseos para esta nueva etapa en su vida.

PUBLICIDAD

‘Hija’ de Fernando Colunga participó en estas telenovelas

María José Mariscal cautivó al público con su interpretación de ‘Valentina’ en la telenovela ‘Porque el amor manda’ con tan sólo seis años. La química que compartió con su padre ficticio, Fernando Colunga, la llevó a convertirse en un rostro recurrente en la pantalla chica.

Tras la exitosa producción, siguió en las telenovelas y formó parte del elenco de ‘Mi corazón es tuyo’ y ‘Sueño de amor’. Además, protagonizó episodios en La Rosa de Guadalupe,Como Dice El Dicho y 'Esta historia me suena'.