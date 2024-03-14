Blanca Soto quería gemelos antes de convertirse en mamá junto a Fernando Colunga: esto dijo
La actriz, de 45 años, presumió ser muy maternal y confesó por qué a los 41 aún no había debutado en la maternidad.
Antes de que Blanca Soto y Fernando Coluna se convirtieran en padres de un bebé, el pasado 1 de marzo según reportes de medios mexicanos, expresó en varias ocasiones sus deseos de ser mamá.
Pero en una ocasión no solamente dijo que quería hijos, también especificó que buscaba tener gemelos, entre otros detalles de lo que esperaba de la maternidad.
Blanca Soto habló de ser mamá después de los 40 años
En medio de la sensación que causó el reporte del supuesto nacimiento del primer hijo de Blanca Soto y Fernando Colunga, resurgen las declaraciones en las que la actriz se sinceró sobre sus deseos de convertirse en mamá.
"Sí, a mí me encantaría (ser mamá). Fíjate que soy muy maternal, me encantan los niños, soy una gran tía, yo creo", compartió con Lourdes Stephen en la entrevista publicada en YouTube en 2019.
Entonces, respondió que esa faceta de su vida, hasta los 41 años que tenía, se había postergado por su apretada agenda de trabajo.
"Pero no se ha dado por lo mismo de los tiempos yo creo, ¿no?”, se limitó a responder.
La estrella de producciones como ‘Porque el amor manda’, en la que compartió créditos con Fernando Colunga, hizo referencia a las especulaciones que surgían cada que hablaba de sus deseos de ser mamá.
"Cuando digo que quiero ser mamá siento que siempre dicen que 'ya va a ser, ya va a ser' porque siempre he querido", expuso entre risas.
Blanca quería ser mamá de gemelos
Blanca Soto y Fernando Colunga tendrían una relación alejada de los reflectores desde 2012 que trabajaron juntos y, aunque nunca dieron declaraciones al respecto, cuando se le preguntó a la actriz por su vida sentimental esto respondió.
"Yo estoy muy contenta, estoy muy feliz, mi corazón está muy tranquilo y lleno", dijo en 2019 a Mezcalent.
En aquella entrevista, la actriz reiteró sus deseos de ser mamá revelando que sus deseos siempre fueron debutar en la maternidad con gemelos.
"Me encantaría, si Dios los manda adelante, pero no se me ha dado, pero soy muy maternal, una cosa tremenda. Me gustaría gemelos, eso sí me gustaría, siempre, desde niña he querido gemelos", compartió con el mismo medio.
De acuerdo con la conductora Alix Aspe, Blanca Soto y Fernando Colunga se convirtieron en padres de un varón, quien habría llegado al mundo el 1 de marzo en Miami.