Marlene Favela habla por fin del hijo de Fernando Colunga y Blanca Soto: "Qué belleza"

Video Marlene Favela no puede creer que Fernando Colunga haya sido papá estando con ella: “Imposible”

Marlene Favela reaccionó por fin a la noticia de que, en marzo pasado, Fernando Colunga se convirtió en papá, por primera vez, al lado de la también actriz Blanca Soto.

Marlene Favela habla del hijo de Fernando Colunga

Apenas una semana después de que fue transmitido el capítulo final de ‘El Maleficio’, producción del 'Güero' Castro que Marlene y Fernando protagonizaron, Alix Aspe confirmó en ‘Despierta’ de N+ que Colunga había debutado como papá de un niño.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Marlene Favela fue cuestionada sobre si ya había tenido oportunidad de hablar con su compañero para felicitarlo o darle consejos sobre crianza.

"Nombre, ¿quién soy yo para dar consejos? Yo no soy quién", respondió al inicio de la entrevista publicada por Edén Dorantes en YouTube el pasado 1 de mayo.

Sin embargo, la actriz reaccionó sorprendida y hasta incrédula ante la noticia sobre la nueva paternidad de Fernando Colunga.

“¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿cuándo estábamos grabando la novela? No, imposible, me hubiera enterado, ¿cómo? Oigan, yo vivo en otro planeta”, cuestionó mientras los reporteros daban detalles sobre la llegada del heredero de Colunga.

Marlene Favela, aún sin creerlo, aseguró que durante el tiempo de grabaciones que compartió con el galán de telenovelas, él nunca habló sobre la entonces inminente llegada de su primogénito.

"¿Pero es real?, ¿cuándo estábamos grabando la novela? No, no lo compartió. No sabía, me estoy enterando", declaró.

Marlene Favela felicita a Fernando Colunga por su reciente paternidad

La actriz envió felicitaciones al papá primerizo y al enterarse de que la mamá era Blanca Soto auguró que el bebé debe ser una belleza.

"Yo a Fernando lo quiero muchísimo y si sí, si es vedad, me alegro muchísimo, un hijo siempre es una bendición", compartió. “¡Ah mira (con Blanca Soto)! Qué guapos, imagínense a ese bebé, bueno, ¡qué belleza!".

Marlene Favela explicó que, durante los proyectos de televisión, los actores no suelen hablar de su vida personal porque, en realidad, casi no tienen tiempo.

"En mi ambiente de trabajo, yo voy a trabajar, a hablar de los personajes de la novela, es muy difícil que hables de tu vida personal con tus compañeros porque no hay tiempo. Más nosotros que estamos en todas las escenas, en todos los sets, en todos lados, no, difícilmente", destacó.