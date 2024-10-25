Sabine Moussier da íntimos detalles de su romance con Fernando Colunga: "Monumento"

Video Sabine Moussier hace picantes revelaciones sobre su romance con Fernando Colunga

Sabine Moussier hizo sorpresivas declaraciones acerca del romance que recientemente confesó sostuvo con Fernando Colunga en el pasado.

A mediados de agosto, la actriz compartió que en 1997, mientras el actor grababa la telenovela ‘Esmeralda’, comenzaron a salir.

“Es muy linda persona. Lo quiero mucho y lo respeto mucho”, dijo durante su estancia en el ‘reality show’ La Casa de Los Famosos México, afirmando que fueron “novios como dos años”.

Sabine Moussier da detalles de su relación con Fernando Colunga

Tras sacar a la luz su historia, Sabine Moussier finalmente volvió a hablar de su idilio con Fernando Colunga, quien ha trascendido este año se convirtió en papá al lado de Blanca Soto.

Fue en el último episodio de ‘Secretos de Villanas’, en el que ella participa, que aseguró siempre recordará lo que vivió con el galán de telenovelas.

“Claro que a mí Colunga no se me va a olvidar nunca, pues es que una nunca se olvida de donde come bien”, dijo ante la cámara.

Además, le contó a su compañera Cynthia Klitbo que estuvo con Fernando “mucho tiempo a escondidas”: “Nos íbamos al cine y entonces lo mandaba a cerrar para él y para mí”.

Sabine Moussier hace íntimas revelaciones sobre Fernando Colunga

Adentrándose en secretos, Sabine Moussier desveló pormenores de su vida íntima con Fernando Colunga, quien se caracteriza por su discreción.

“Tú nada más dime, Colunga… hazle así para que parezca santito o así para que parezca monumento”, le indicó Cynthia Klitbo mientras acercaba y separaba sus brazos entre sí.

“Monumento”, le respondió la intérprete de villanas como ‘Victoria Peñalver’, a la que puedes ver en el melodrama Corazón Guerrero por ViX.

“Bueno, si yo lo tuviera que poner en kilómetros, no sé, diría que vive en Australia o Alaska, Rusia. ¡Ay no sé!, pero bien lejos, lejos, lejísimos. Ancho el río, ancho”, añadió.

“¿Y qué tal, lo sabe usar?”, interrogó Klitbo, por lo que su colega contestó: “Muy bien”, ante lo que ambas soltaron a reírse.

“Nunca, más que con mi brrr [vibrador], he llegado tantas veces como con él”, sentenció la artista nacida en Alemania.

“¿Con quién has tenido más orgasmos?”, le cuestionó directamente Cynthia, por lo que Sabine sin pensarlo replicó: “Con él”.