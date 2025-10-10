¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz murió a los 29 años el 9 de octubre en la Ciudad de México. La causa de muerte no ha sido revelada por las autoridades ni por su familia, pero reportes señalan que el artista falleció instantáneamente por un impacto de bala.

De acuerdo con el reportero Jesús Arias, Fede Dorcaz fue acribillado por hombres armados que viajaban a bordo de dos motocicletas tras aparentemente resistirse a un asalto.

Los sujetos le habrían disparado de manera directa en el cuello causándole una muerte casi instantánea.

“Es alcanzado metros más adelante por estos sujetos, quienes le disparan de manera directa, causándole, al menos una herida por impacto de bala en la zona del cuello que le causa la muerte casi de manera instantánea”, expresó.

Aunque los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya no pudieron salvarle la vida al cantante, quien instantes antes se desplomó de su camioneta en un aparente intento de pedir ayuda.

“El hombre todavía alcanza a bajar de la camioneta. Es otra persona que circulaba por la zona quien solicita la ayuda de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron hasta este lugar. Sin embargo, ya nada pudieron hacer por salvarle la vida a este hombre”, agregó.

“Policías de la Ciudad de México ya busca a los probables responsables, quienes se sabe, pudieron atravesar la avenida Periférico a través de un puente peatonal que se encuentra en esta zona”, sentenció.

Su novia Mariana Ávila habría presenciado el ataque

El reportero Oscar Mendoza, de Azteca Noticias, informó que Fede Dorcaz no habría estado solo al momento de su muerte, ya que una mujer que lo acompañaba también resultó herida.

“Un hombre murió a balazos mientras que la mujer que lo acompañaba resultó herida (…) Uno de los proyectiles hirió gravemente al hombre, quien supuestamente era de origen argentino”, dijo.

“Intentó pedir ayuda. Sin embargo, cayó y quedó tendido afuera de su camioneta. Ella resultó lesionada y fue trasladada a un hospital”, concluyó.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a través de un comunicado que “al parecer fue un ataque directo”, por lo que “ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para la identificación de los probables responsables”.