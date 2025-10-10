Muere Fede Dorcaz: así fueron sus últimas horas antes de ser asesinado en México
El modelo y cantante fue acribillado en las calles de la Ciudad de México. Fede Dorcaz se preparaba para debutar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.
Fede Dorcaz fue asesinado en las calles de la Ciudad de México el jueves 9 de octubre. Horas antes de su inesperada muerte, el actor, modelo y novio de la youtuber Mariana Ávila, se preparaba para debutar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.
La mañana de su asesinato, el intérprete argentino se dejó ver en los pasillos de Televisa San Ángel, donde ya se encontraba ensayando para su participación en el reality del programa ‘Hoy’, que dará inicio el próximo lunes.
Sus últimas imágenes
Durante la transmisión del programa de este viernes se compartieron imágenes de Fede Dorcaz, quien apenas ayer había sido anunciado como participante del concurso del baile.
En los videos se puede apreciar al modelo responder preguntas sobre su relación con la youtuber Mariana Ávila, quien también sería su pareja de baile en el reality. Asimismo, lo mostraron ensayando para su presentación de la próxima semana.
Fede Dorcaz en Premios Juventud
Una de las últimas apariciones en público de Fede Dorcaz fue en Premios Juventud en Panamá. El cantante estuvo como invitado en la premiación el pasado 25 de septiembre.
En sus redes, Docaz mostró su entusiasmo por participar en la premiación, que lo había llevado por primera vez a Panamá. Allí, convivió con el público, se tomó fotos y saludó a sus fans.
Lo que se sabe de su muerte
Fede Dorcaz murió a los 29 años. El asesinato del cantante ocurrió el jueves 9 de octubre cuando circulaba por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fede conducía una camioneta de alta gama e intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales cuando fue interceptado por dos hombres armados que viajaban a bordo de dos motocicletas y que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.
"Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo", informaron en un comunicado.
"Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además, se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas", concluyeron.