Muere Fede Dorcaz: así fueron sus últimas horas antes de ser asesinado en México

Fede Dorcaz fue asesinado en las calles de la Ciudad de México el jueves 9 de octubre. Horas antes de su inesperada muerte, el actor, modelo y novio de la youtuber Mariana Ávila, se preparaba para debutar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

La mañana de su asesinato, el intérprete argentino se dejó ver en los pasillos de Televisa San Ángel, donde ya se encontraba ensayando para su participación en el reality del programa ‘Hoy’, que dará inicio el próximo lunes.

Esta fue la última publicación de Fede Dorcaz en Instagram. Imagen Fede Dorcaz / Instagram

Sus últimas imágenes

Durante la transmisión del programa de este viernes se compartieron imágenes de Fede Dorcaz, quien apenas ayer había sido anunciado como participante del concurso del baile.

En los videos se puede apreciar al modelo responder preguntas sobre su relación con la youtuber Mariana Ávila, quien también sería su pareja de baile en el reality. Asimismo, lo mostraron ensayando para su presentación de la próxima semana.

La última aparición del cantante fue en el programa Hoy. Imagen Hoy / Instagram

Fede Dorcaz en Premios Juventud

Una de las últimas apariciones en público de Fede Dorcaz fue en Premios Juventud en Panamá. El cantante estuvo como invitado en la premiación el pasado 25 de septiembre.

En sus redes, Docaz mostró su entusiasmo por participar en la premiación, que lo había llevado por primera vez a Panamá. Allí, convivió con el público, se tomó fotos y saludó a sus fans.

Fede Dorcaz en Premios Juventud 2025. Imagen Fede Dorcaz / Instagram

Lo que se sabe de su muerte

Fede Dorcaz murió a los 29 años. El asesinato del cantante ocurrió el jueves 9 de octubre cuando circulaba por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fede conducía una camioneta de alta gama e intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales cuando fue interceptado por dos hombres armados que viajaban a bordo de dos motocicletas y que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo", informaron en un comunicado.