Fede Dorcaz murió: revelan lo que sucederá con su lugar en reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Fede Dorcaz fue asesinado a balazos el jueves 9 de octubre en las calles de la Ciudad de México tan solo días antes de que su participación en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ fuera confirmada.

El cantante y modelo sería pareja de la youtuber Mariana Ávila, quien en la vida real era su novia. A días de que se diera a conocer su inesperada muerte, este lunes 13 de octubre se informo en el programa Hoy lo que sucedería con el lugar de la pareja dentro del reality.

“Anunciamos que eran 13 parejas esta temporada y así será”, señaló Arath de la Torre, a lo que Andrea Legarreta agregó conmovida: “Nuestra pareja, que era la número 13, estará de corazón”.

Rinden homenaje en Hoy

Luego de que los presentadores de Hoy dieran a conocer que tanto Mariana Ávila como Fede Dorcaz no serían suplidos por ninguna pareja, en las redes del matutino le rindieron un homenaje al fallecido argentino.

“Hay estrellas que brillan en la pista… y otras que iluminan el cielo.

Fede Dorcaz murió tras aparentemente resistirse en un asalto. Imagen Programa Hoy / Instagram



Mariana Ávila y Fede Dorcaz (QEPD) iban a ser pareja en esta temporada”, escribieron en el Instagram del matutino.

“Fede nos enseñó que bailar es entregarse con el alma, y Mariana nos recuerda que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma para brillar más alto. Porque en #LasEstrellasBailanEnHoy, ahora tenemos una estrella en el cielo”, sentenciaron.

La inesperada muerde de Fede Dorcaz

El fallecimiento de Fede Dorcaz sucedió tan solo horas después de que se dejara ver en los pasillos de Televisa San Ángel, donde ya se encontraba ensayando para su debut en el reality de baile.

Por la noche, el cantante argentino fue atacado a balazos por sujetos que viajaban a bordo de motocicletas y que segundos antes habrían intentado asaltarlo.