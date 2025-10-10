¿Quién era Fede Dorcaz, cantante al que le arrebataron la vida violentamente a los 29 años?

Video El cantante Fede Dorcaz fue asesinado a tiros: lo que se sabe del crimen

Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino, fue asesinado la noche de este jueves 9 de octubre. Tenía 29 años.

De acuerdo con Carlos Jiménez, titular del programa ‘C4 en Alerta’, el intérprete viajaba, a bordo de una camioneta rentada, por una de las principales avenidas en la Ciudad de México cuando “un tipo le disparó”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que “al parecer” se trató de “un ataque directo” y que los probables responsables huyeron en “dos motocicletas”.

¿Quién era Fede Dorcaz?

Federico Dorczberro, nació en enero de 1996 en Mar de Plata, Argentina. Al cumplir 13 años, sus padres decidieron mudarse a España con el propósito de que el adolescente tuviera mejores oportunidades, se explica en su sitio web.

Aunque él disfrutaba jugar fútbol en su juventud, su verdadera pasión eran los escenarios, y así lo afirmó en un encuentro con la prensa: “Con esta carrera siempre soñé desde chiquito”.

A los 18 años, firmó un contrato con una agencia de modelos en Barcelona para trabajar en España, en Italia y en Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, comenzó a sentir gusto por la música.

“Cantaba en los camerinos antes de salir a la pasarela y era muy feliz cuando mis compañeros de trabajo me pedían que cantara en reuniones y fiestas”, se lee en la biografía de Fede Dorcaz.

Posteriormente, él se mudó a Los Ángeles “para construir este camino”, pero fue en España cuando subió al escenario “para cantar por primera vez”.

Fede llegó a México “hace dos años” con el objetivo de “crecer” profesionalmente, según contó en exclusiva para el programa Hoy. Acababa de lanzar su álbum ‘Instinto’.

De hecho, en la famosa emisión, él formaba parte ya del elenco que participará en su sección ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, por lo que ya acudía a sus ensayos.

Él concursaría como pareja de su novia en la vida real, la ‘influencer’ Mariana Ávila, con quien llevaba año y medio de noviazgo.

El pasado enero, ellos celebraron, con publicaciones en Instagram, haber cumplido su primer aniversario y desearon pasar “muchos más momentos juntos”.

Fede Dorcaz luchaba por sus sueños

Hace un par de meses, en julio, Fede Dorcaz estuvo como invitado en Desiguales, donde compartió con Karina Banda, la Dra. Nancy, Amara La Negra, Maribel Guardia y Migbelis Castellanos.

Ahí, él aseguró: “No, no tengo hijos. Creo que siempre, o sea, el día de mañana quiero ser papá, pero creo que es momento ahora mismo, en este momento de mi vida, de estar enfocado en mi carrera, cumplir estos sueños”.