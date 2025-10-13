Novia de Fede Dorcaz lo defiende y revela presunto móvil por el que arrebataron la vida al cantante

Video Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, se pronunció tajantemente luego de que surgieran especulaciones sobre la razón por la que el cantante fue asesinado la noche del pasado 9 de octubre.

La tarde de este sábado 11, luego de que afirmara que el argentino “nunca en la vida estuvo en malos pasos”, la ‘youtuber’ difundió en X (antes Twitter) un mensaje para defenderlo.

“En este mundo de perversión, siempre mi Fede recibió propuestas para que su carrera ‘la impulsaran rápido’, jamás en la vida aceptó”, escribió.

“Siempre me dijo que prefería no tener dinero para comer que vender su imagen, siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas”, agregó.

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, compartió estos mensajes en X. Imagen Mariana Ávila/X

Novia de Fede Dorcaz revela supuesto móvil del asesinato del cantante

Abordando qué fue lo que ocurrió, Mariana Ávila compartió el presunto móvil detrás del homicidio de Fede Dorcaz.

“Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, no hay más”, anotó en otra publicación de la red social.

En cuanto a la razón por la que al intérprete de ‘No eres tú’ los alegados delincuentes le dejaron sus pertenencias, ella indicó: “No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir”.

“No dañen la imagen de alguien que siempre fue correcto. Un ángel. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”, solicitó.

La tarde del domingo, Mariana dedicó unas emotivas palabras a Fede, con quien llevaba un año y siete meses de relación.

“Eras demasiado para este mundo, mi amor, por eso millones de personas te adoraban. El amor que has recibido es innumerable”, apuntó.

“Tu luz iluminó a todos. Tu arte, tu esencia imparable, tu carisma, tu inmensa bondad. Ojalá estés viendo que los que quedamos aquí te amaremos por siempre”, añadió.

Novia de Fede Dorcaz hizo estas publicaciones para defenderlo. Imagen Mariana Ávila/X

Autoridades buscan a los asesinos de Fede Dorcaz

Entre tanto, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrieron una carpeta de investigación por el ataque mortal a Fede Dorcaz.

La dependencia puntualizó que Policía de Investigación y de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales realizan las indagaciones en el caso para esclarecer los hechos.