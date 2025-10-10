Muertes

Cantante Fede Dorcaz es asesinado en México: estuvo presente en los Premios Juventud

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en las redes de ¡Siéntese Quien Pueda! El cantante y modelo de 38 años estaba por debutar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Fede Dorcaz, actor, modelo y novio de la actriz Mariana Ávila, murió a los 38 años. Al cantante y modelo argentino le habrían quitado la vida en México durante un aparente intento de asalto.

La noticia de su fallecimiento fue confirmado en las redes de ¡Siéntese Quien Pueda!, donde se dio a conocer que estaba por debutar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

PUBLICIDAD

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”, escribieron en Instagram este 10 de octubre.

Más sobre Muertes

Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar
1 mins

Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Muere querida productora a los 48 años: revelan causa de su fallecimiento
1 mins

Muere querida productora a los 48 años: revelan causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida
1 mins

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Univision Famosos
Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad
2 mins

Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad

Univision Famosos
Piloto de avioneta en que murió la periodista Débora Estrella habría dado positivo a alcohol y mariguana
2 mins

Piloto de avioneta en que murió la periodista Débora Estrella habría dado positivo a alcohol y mariguana

Univision Famosos
B-King se reconcilió con su ex antes de morir: ella habla tras ser señalada como sospechosa
2 mins

B-King se reconcilió con su ex antes de morir: ella habla tras ser señalada como sospechosa

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Muere actriz de Mujeres Asesinas tras celebrar su cumpleaños: lo que se sabe
1 mins

Muere actriz de Mujeres Asesinas tras celebrar su cumpleaños: lo que se sabe

Univision Famosos
Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso
2 mins

Estilista de Ángela Aguilar hizo depósito millonario días antes de morir: nuevos detalles del caso

Univision Famosos

“Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos”, agregaron.

En las redes de ¡Siéntese Quien Pueda! se informó la muerte de Fede Dorcaz.
En las redes de ¡Siéntese Quien Pueda! se informó la muerte de Fede Dorcaz.
Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / Instagram


“Desde nuestra oficina nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”, sentenciaron.

Lo que se sabe de su repentino fallecimiento

Según reportes de TVyNovelas y Agencia México, a Fede Dorcaz le habría quitado la vida en un intento de asalto.

El asesinato del argentino habría ocurrido mientras circulaba por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, Fede conducía una camioneta de alta gama e intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales cuando fue interceptado por dos hombres armados que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.

Al resistirse al robo, los agresores dispararon en al menos tres ocasiones contra el conductor, quien perdió el control del vehículo y murió instantáneamente.

Según reportes del periodista Antonio Nieto, el ataque no habría sido un asalto sino “una agresión directa”.

Relacionados:
MuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD