Cantante Fede Dorcaz es asesinado en México: estuvo presente en los Premios Juventud

Fede Dorcaz, actor, modelo y novio de la actriz Mariana Ávila, murió a los 38 años. Al cantante y modelo argentino le habrían quitado la vida en México durante un aparente intento de asalto.

La noticia de su fallecimiento fue confirmado en las redes de ¡Siéntese Quien Pueda!, donde se dio a conocer que estaba por debutar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”, escribieron en Instagram este 10 de octubre.

“Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos”, agregaron.

En las redes de ¡Siéntese Quien Pueda! se informó la muerte de Fede Dorcaz. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / Instagram



“Desde nuestra oficina nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”, sentenciaron.

Lo que se sabe de su repentino fallecimiento

Según reportes de TVyNovelas y Agencia México, a Fede Dorcaz le habría quitado la vida en un intento de asalto.

El asesinato del argentino habría ocurrido mientras circulaba por las laterales de Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, Fede conducía una camioneta de alta gama e intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales cuando fue interceptado por dos hombres armados que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.

Al resistirse al robo, los agresores dispararon en al menos tres ocasiones contra el conductor, quien perdió el control del vehículo y murió instantáneamente.