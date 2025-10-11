Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
Mariana Ávila puso un alto a las especulaciones y reveló detalles de lo que habría sucedido minutos antes de que su novio, Fede Dorcaz, fuera asesinado.
Mariana Ávila reaccionó al reporte de que su novio, Fede Dorcaz, habría estado acompañado de una mujer cuando fue atacado por los criminales que le arrebataron la vida.
La 'influencer' venezolana desmintió los hechos reportados por Azteca Noticias a través de su cuenta de la red social X.
" Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo", reveló en su mensaje.
La cantante aseguró que el argentino "nunca en la vida estuvo en malos pasos" y pidió que no se desvíe la información: "Justicia, no mentiras. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó", finalizó en su publicación.
De acuerdo con información de Azteca Noticias transmitida en una nota informativa el 10 de octubre, Fede Dorcaz iba acompañado por una mujer en el momento del atentado.
" Un hombre murió a balazos mientras que la mujer que lo acompañaba resultó herida".
Explican que cuando el argentino de 29 años recibió el impacto de bala salió de la camioneta porque "intentó pedir ayuda, sin embargo, cayó y quedó tendido" en la avenida.
Sobre la supuesta mujer señalan que " ella resultó lesionada y fue trasladada a un hospital".
El reporte sobre la existencia de un acompañante no ha sido confirmado por las autoridades.