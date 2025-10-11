Fede Dorcaz

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Mariana Ávila puso un alto a las especulaciones y reveló detalles de lo que habría sucedido minutos antes de que su novio, Fede Dorcaz, fuera asesinado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos

Mariana Ávila reaccionó al reporte de que su novio, Fede Dorcaz, habría estado acompañado de una mujer cuando fue atacado por los criminales que le arrebataron la vida.

La 'influencer' venezolana desmintió los hechos reportados por Azteca Noticias a través de su cuenta de la red social X.

PUBLICIDAD

Más sobre Fede Dorcaz

¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?
2 mins

¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?

Univision Famosos
¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer
1 mins

¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer

Univision Famosos
¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante
2 mins

¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa
1 mins

Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa

Univision Famosos
Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante
2 mins

Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante

Univision Famosos
Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos
1:06

Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos

Univision Famosos
El cantante Fede Dorcaz fue asesinado a tiros: lo que se sabe del crimen
1:08

El cantante Fede Dorcaz fue asesinado a tiros: lo que se sabe del crimen

Univision Famosos
Muere Fede Dorcaz: así fueron sus últimas horas antes de ser asesinado en México
2 mins

Muere Fede Dorcaz: así fueron sus últimas horas antes de ser asesinado en México

Univision Famosos
Cantante Fede Dorcaz es asesinado en México: estuvo presente en los Premios Juventud
2 mins

Cantante Fede Dorcaz es asesinado en México: estuvo presente en los Premios Juventud

Univision Famosos

" Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo", reveló en su mensaje.

La cantante aseguró que el argentino "nunca en la vida estuvo en malos pasos" y pidió que no se desvíe la información: "Justicia, no mentiras. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó", finalizó en su publicación.

Mariana Ávila puso un alto a las especulaciones sobre la muerte de su novio Fede Dorcaz.
Mariana Ávila puso un alto a las especulaciones sobre la muerte de su novio Fede Dorcaz.
Imagen Mariana Ávila/X

De acuerdo con información de Azteca Noticias transmitida en una nota informativa el 10 de octubre, Fede Dorcaz iba acompañado por una mujer en el momento del atentado.

" Un hombre murió a balazos mientras que la mujer que lo acompañaba resultó herida".

Explican que cuando el argentino de 29 años recibió el impacto de bala salió de la camioneta porque "intentó pedir ayuda, sin embargo, cayó y quedó tendido" en la avenida.

Sobre la supuesta mujer señalan que " ella resultó lesionada y fue trasladada a un hospital".

El reporte sobre la existencia de un acompañante no ha sido confirmado por las autoridades.

Relacionados:
Fede DorcazMariana ÁvilaMuertes de famososMuertesHoyCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD