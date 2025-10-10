Muertes de famosos

Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante

El modelo y cantante, de 29 años, fue asesinado a balazos en las calles de la Ciudad de México. Autoridades creen que pudo tratarse de “un ataque directo”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video El cantante Fede Dorcaz fue asesinado a tiros: lo que se sabe del crimen

Fede Dorcaz fue asesinado a balazos en las calles de la Ciudad de México la noche del jueves 9 de octubre. Tras darse a conocer su fallecimiento fueron filtradas algunas fotografías de los hombres que le habrían quitado la vida.

El periodista Carlos Jiménez, especializado en noticias de nota roja, compartió imágenes de los presuntos sicarios que habrían disparado a Fede Dorcaz.

En ellas se observa a dos hombres, uno de sudadera azul y uno con amarilla y gorra, a bordo de una motocicleta. Mientras que en una siguiente imagen se observa una segunda moto con aparente pintura verde en la parte frontal, en la que viajarían otros presuntos agresores, uno de sudadera gris y otro con sudadera negra.

“Los buscan. Son los tipos que mataron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, escribió Carlos Jiménez.

“Le dieron un balazo cuando iba por Periférico y huyeron en estas motos”, agregó.

Así fueron filtradas las imágenes de los presuntos asesinos de Fede Dorcaz.
Imagen Carlos Jiménez / X


De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fede Dorcaz conducía una camioneta de alta gama e intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales de Periférico cuando fue interceptado por hombres armados que viajaban a bordo de dos motocicletas y que, presuntamente, ya lo seguían desde varios metros atrás.

Aunque las investigaciones continúan, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cree que se trataría de “un ataque directo”.

¿De qué murió Fede Dorcaz?

El reportero Jesús Arias comentó que los presuntos atacantes aprovecharon el tráfico de la zona para dispararle a Dorcaz, quien habría muerto al instante tras supuestamente “recibir un impacto de bala en la zona del cuello”.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de muerte de Fede Dorcaz. El cantante y modelo argentino, de 29 años, estaba por integrarse al elenco del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ la próxima semana.

