Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad

Mariana Ávila grabó un video despidiéndose de Fede Dorcaz sin imaginar que se haría realidad con su trágico fallecimiento.

El 16 de agosto, la ‘influencer’ compartió en su cuenta de TikTok un video sobre lo que significaba tener que despedirse de su novio. Las imágenes fueron creadas por ambos haciendo referencia a una de las escenas de la película ‘Monster Inc’, donde ‘Sulley’ se despide de ‘Boo’.

“Pasas todo el día con tu novio y llega la hora de despedirse”, escribió Mariana sobre su video.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz grabaron este video dos meses antes de la trágica muerte del argentino. Imagen Mariana Ávila / TikTok



Tras la trágica muerte de Fede Dorcaz, las imágenes resurgieron en redes, donde algunos de sus seguidores lamentaron que la escena recreada se hiciera realidad.

Su última vez juntos

El 11 de octubre, Mariana Ávila rompió el silencio tras la muerte de Fede Dorcaz. A través de su cuenta de X, la ‘influencer’ desmintió que hubiera estado con el modelo en el momento de su asesinato, luego de que un reportero de Azteca Noticias afirmara que el argentino no estaba solo en el momento del ataque y que su acompañante, una mujer, hubiera resultado herida y trasladada al hospital de emergencia.

En ese mismo mensaje, la joven dejó entre ver que aquella tarde-noche había sido su última juntos y que, incluso, ella estaba al teléfono cuando sucedió el presunto asalto.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo”, explicó.

“Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS, no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”, agregó.

“Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia. NO HAY MÁS. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue CORRECTO. UN ÁNGEL. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”, insistió.

Mientras que en un último posteo, Mariana Ávila precisó que, aunque Fede Dorcaz llegó a recibir propuestas para impulsar su carrera, siempre las rechazó.

