Actor de 'Cita a Ciegas' denuncia ataque en la misma zona donde asesinaron a Fede Dorcaz

Video Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir

Patricio José, conocido por sus participaciones en telenovelas como 'Vivir de Amor', 'Cita a Ciegas' y 'Eternamente Amándonos', fue víctima de un asalto la noche del 20 de octubre en la misma zona donde asesinaron al cantante argentino Fede Dorcaz hace unas semanas.

A través de un video en Instagram, el actor narró que los hechos ocurrieron mientras circulaba en su vehículo sobre la avenida Periférico, cuando unos tipos le dieron un "cristalazo" para robarlo.

"Un lunes a las 8:00 de la noche, me quedé sin mochila, ya hice la denuncia, ¿servirá de algo? Pues sumar números a la violencia de México, pues bueno, es México", expresó con molestia.

En otra publicación externó: "No tengan coche en la Ciudad de México".

Patricio José compartió que los criminales sustrajeron objetos personales del asiento de la camioneta, como su mochila del gimnasio, ropa y dispositivos electrónicos.

"Señor ladrón, me destrozaste el coche por mi mochila del gimnasio y te robaste 500 pesos, mis AirPods, las chanclas y mi ropa sudada de ejercicio. Disfrútalo, huélela, lávala y úsala", dijo con ironía en TikTok.

Patricio José denunció un robo en la Ciudad de México. Imagen Patricio José/TikTok/Instagram

El actor acudió a las autoridades para presentar su denuncia, aunque se mostró escéptico sobre los resultados: "Creo que en mi caso particular no va a llegar a ningún lugar, pero pues suma a las denuncias de la delincuencia".