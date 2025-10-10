Fede Dorcaz

Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa

La ‘influencer’ empleó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a su novio, con quien llevaba casi dos años de relación.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Fede Dorcaz murió: fuertes imágenes del crimen y los sospechosos

La youtuber Mariana Ávila rompió el silencio tras el asesinato de su novio, el cantante y modelo argentino, Fede Dorcaz, quien fue acribillado a balazos la noche del 9 de octubre en la Ciudad de México.

La ‘influencer’ empleó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida al cantante, a quien le prometió que “siempre” lo llevaría en el corazón.

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió en X cerca de las 7 de la mañana de este viernes 10 de octubre.

Así despidió Mariana Ávila a su novio Fede Dorcaz.
Imagen Mariana Ávila / X

Aunque Mariana Ávila no puso el nombre de su novio, seguidores y amigos atribuyeron su publicación al deceso de Fede Dorcaz, con quien llevaba casi dos años de relación.

Su historia juntos

Fede Dorcaz y Mariana Ávila comenzaron su relación en enero de 2024. En una reciente entrevista con el programa Hoy, ambos declararon que él había dicho el primer “te amo” y que tenían juntos “1 año 7 meses y 8 días”.

Desde hace días, los famosos se preparaban para participar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde serían pareja. Apenas el 9 de octubre, la participación de Fede Dorcaz había sido confirmada.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz.
Imagen Mariana Ávila / Instagram

Su inesperada muerte

El fallecimiento de Fede Dorcaz sucedió tan solo horas después de confirmar su participación en el reality de Hoy. El cantante argentino fue atacado a balazos por sujetos que viajaban a bordo de motocicletas. Aunque las investigaciones continúan, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cree que se trataría de “un ataque directo”.

