Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa
La ‘influencer’ empleó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida a su novio, con quien llevaba casi dos años de relación.
La youtuber Mariana Ávila rompió el silencio tras el asesinato de su novio, el cantante y modelo argentino, Fede Dorcaz, quien fue acribillado a balazos la noche del 9 de octubre en la Ciudad de México.
La ‘influencer’ empleó sus redes sociales para dedicar un mensaje de despedida al cantante, a quien le prometió que “siempre” lo llevaría en el corazón.
“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió en X cerca de las 7 de la mañana de este viernes 10 de octubre.
Aunque Mariana Ávila no puso el nombre de su novio, seguidores y amigos atribuyeron su publicación al deceso de Fede Dorcaz, con quien llevaba casi dos años de relación.
Su historia juntos
Fede Dorcaz y Mariana Ávila comenzaron su relación en enero de 2024. En una reciente entrevista con el programa Hoy, ambos declararon que él había dicho el primer “te amo” y que tenían juntos “1 año 7 meses y 8 días”.
Desde hace días, los famosos se preparaban para participar en el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde serían pareja. Apenas el 9 de octubre, la participación de Fede Dorcaz había sido confirmada.
Su inesperada muerte
El fallecimiento de Fede Dorcaz sucedió tan solo horas después de confirmar su participación en el reality de Hoy. El cantante argentino fue atacado a balazos por sujetos que viajaban a bordo de motocicletas. Aunque las investigaciones continúan, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cree que se trataría de “un ataque directo”.