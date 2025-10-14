Fede Dorcaz

Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"

María Eugenia Trungelliti externó su dolor tras el asesinato de su hijo y exigió a las autoridades mexicanas que hagan justicia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir

María Eugenia Trungelliti, la madre de Fede Dorcaz, exigió justicia ante el asesinato de su hijo, a quien le arrebataron la vida la noche del 9 de octubre cuando conducía por una avenida de la Ciudad de México.

La mamá del argentino se pronunció en Instagram con un desgarrador mensaje escrito en una fotografía familiar.

PUBLICIDAD

"La estrella más grande del cielo", escribió al inicio. "Nuestro dolor es desgarrador. No tenemos consuelo y nuestra vida se apagó con la tuya".

"Mi ángel, gracias por ser ese hijo maravilloso, nos diste la mayor felicidad a nuestras vidas", añadió.

Más sobre Fede Dorcaz

Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir
1:00

Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad
2 mins

Novia de Fede Dorcaz grabó un video despidiéndose de él sin imaginar que se haría realidad

Univision Famosos
Fede Dorcaz murió: revelan lo que sucederá con su lugar en reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy'
2 mins

Fede Dorcaz murió: revelan lo que sucederá con su lugar en reality 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz lo defiende y revela presunto móvil por el que arrebataron la vida al cantante
2 mins

Novia de Fede Dorcaz lo defiende y revela presunto móvil por el que arrebataron la vida al cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos
¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?
2 mins

¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?

Univision Famosos
¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer
1 mins

¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer

Univision Famosos
¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante
2 mins

¿De qué murió Fede Dorcaz?: este sería el impacto que le habría quitado la vida al cantante

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa
1 mins

Novia de Fede Dorcaz rompe el silencio tras asesinato del cantante: lo despide con promesa

Univision Famosos
Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante
2 mins

Fede Dorcaz murió: filtran fotos de los hombres que le habrían quitado la vida al cantante

Univision Famosos

María Eugenia Trungelliti agradeció las muestras de apoyo y de cariño ante el complicado momento que atraviesa la familia por la muerte del modelo y desea que los culpables paguen.

"¡Solo pido justicia por nuestro Fede! ¿Cómo se hace para continuar?".

Madre de Fede Dorcaz exige justicia.
Madre de Fede Dorcaz exige justicia.
Imagen María Eugenia Trungelliti/Instagram

Padres de Fede Dorcaz estarían en México

De acuerdo con información de MVS Noticias, los padres del cantante de 29 años se encuentran en tierra azteca para el proceso de repatriación del cuerpo.

Ni la madre de Fede ni ningún familiar del artista ha dado declaraciones sobre lo ocurrido.

Novia de Fede Dorcaz tuvo un mal presentimiento

Según Héctor Navarro, amigo de Fede, el argentino acudió al evento de una marca el 9 de octubre "rompiendo su rutina habitual", pues acabada de estar con su novia Mariana Ávila en los ensayos de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.

Mariana Ávila sospechó que algo no estaba bien cuando intentó comunicarse con él durante dos horas sin obtener respuesta. Finalmente, la policía respondió una de sus llamadas y fue así que se enteró de la tragedia, según reporta el diario El Universal.

El publicista del argentino y un amigo de él fueron quienes acudieron a la morgue a reconocer el cuerpo de Fede Dorcaz, el cual estaría en trámites para ser llevado a su natal Argentina.

Relacionados:
Fede DorcazPadres de FamososMuertes de famososMuertesHoyCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD