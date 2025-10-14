Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"
María Eugenia Trungelliti externó su dolor tras el asesinato de su hijo y exigió a las autoridades mexicanas que hagan justicia.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
María Eugenia Trungelliti, la madre de Fede Dorcaz, exigió justicia ante el asesinato de su hijo, a quien le arrebataron la vida la noche del 9 de octubre cuando conducía por una avenida de la Ciudad de México.
La mamá del argentino se pronunció en Instagram con un desgarrador mensaje escrito en una fotografía familiar.
"La estrella más grande del cielo", escribió al inicio. "Nuestro dolor es desgarrador. No tenemos consuelo y nuestra vida se apagó con la tuya".
"Mi ángel, gracias por ser ese hijo maravilloso, nos diste la mayor felicidad a nuestras vidas", añadió.
María Eugenia Trungelliti agradeció las muestras de apoyo y de cariño ante el complicado momento que atraviesa la familia por la muerte del modelo y desea que los culpables paguen.
"¡Solo pido justicia por nuestro Fede! ¿Cómo se hace para continuar?".
Padres de Fede Dorcaz estarían en México
De acuerdo con información de MVS Noticias, los padres del cantante de 29 años se encuentran en tierra azteca para el proceso de repatriación del cuerpo.
Ni la madre de Fede ni ningún familiar del artista ha dado declaraciones sobre lo ocurrido.
Novia de Fede Dorcaz tuvo un mal presentimiento
Según Héctor Navarro, amigo de Fede, el argentino acudió al evento de una marca el 9 de octubre "rompiendo su rutina habitual", pues acabada de estar con su novia Mariana Ávila en los ensayos de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.
Mariana Ávila sospechó que algo no estaba bien cuando intentó comunicarse con él durante dos horas sin obtener respuesta. Finalmente, la policía respondió una de sus llamadas y fue así que se enteró de la tragedia, según reporta el diario El Universal.
El publicista del argentino y un amigo de él fueron quienes acudieron a la morgue a reconocer el cuerpo de Fede Dorcaz, el cual estaría en trámites para ser llevado a su natal Argentina.