Madre del fallecido Fede Dorcaz rompe el silencio y exige "justicia": "Nuestro dolor es desgarrador"

Video Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir

María Eugenia Trungelliti, la madre de Fede Dorcaz, exigió justicia ante el asesinato de su hijo, a quien le arrebataron la vida la noche del 9 de octubre cuando conducía por una avenida de la Ciudad de México.

La mamá del argentino se pronunció en Instagram con un desgarrador mensaje escrito en una fotografía familiar.

PUBLICIDAD

"La estrella más grande del cielo", escribió al inicio. "Nuestro dolor es desgarrador. No tenemos consuelo y nuestra vida se apagó con la tuya".

"Mi ángel, gracias por ser ese hijo maravilloso, nos diste la mayor felicidad a nuestras vidas", añadió.

María Eugenia Trungelliti agradeció las muestras de apoyo y de cariño ante el complicado momento que atraviesa la familia por la muerte del modelo y desea que los culpables paguen.

"¡Solo pido justicia por nuestro Fede! ¿Cómo se hace para continuar?".

Madre de Fede Dorcaz exige justicia. Imagen María Eugenia Trungelliti/Instagram

Padres de Fede Dorcaz estarían en México

De acuerdo con información de MVS Noticias, los padres del cantante de 29 años se encuentran en tierra azteca para el proceso de repatriación del cuerpo.

Ni la madre de Fede ni ningún familiar del artista ha dado declaraciones sobre lo ocurrido.

Novia de Fede Dorcaz tuvo un mal presentimiento

Según Héctor Navarro, amigo de Fede, el argentino acudió al evento de una marca el 9 de octubre "rompiendo su rutina habitual", pues acabada de estar con su novia Mariana Ávila en los ensayos de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.

Mariana Ávila sospechó que algo no estaba bien cuando intentó comunicarse con él durante dos horas sin obtener respuesta. Finalmente, la policía respondió una de sus llamadas y fue así que se enteró de la tragedia, según reporta el diario El Universal.