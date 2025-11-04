Fátima Bosch es insultada por Nawat Itsaragrisil: Ximena Navarrete reacciona así al escándalo

Video Hija de Lili Estefan tiene importante misión al llegar a Tailandia antes de Miss Universe: esto hace

Ximena Navarrete emitió una fuerte crítica al certamen en medio del escándalo que protagonizan Fátima Bosch, Miss Universe México, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

La protagonista de La Tempestad señaló, en sus historias de Instagram este 4 de noviembre, que la organización no está cumpliendo con sus estándares históricos de respeto y empoderamiento.

PUBLICIDAD

Navarrete, quien se coronó como Miss Universe en 2010, abordó directamente las preguntas sobre su falta de participación, indicando que la razón es clara: "Muchos me han cuestionado por qué no he estado presente en últimos años es porque no veo que las cosas se estén haciendo bien".

La exreina de belleza expresó su profundo deseo de ver a Miss Universo regresar a sus valores fundamentales, "Soñando con que Miss Universe sea una plataforma respetuosa, elegante de inspiración y sueños... de mujeres empoderadas y con voz como era hace muchos años".

"Es de humanos equivocarse y no se nace sabiendo, es solo cuestión de poner orden", escribió. La mexicana insistió en que los actuales responsables deben buscar la ayuda de quienes "saben cómo hacer este show de manera correcta".

Navarrete expuso a los profesionales que, a su juicio, podrían devolver el prestigio a la organización: "Conozco a los expertos para esto... literalmente todo el equipo anterior que creó esta marca y construyó poco a poco MUO encabezado por Orealpaulashugart y siguiendo por todo su equipo".

Ximena aclaró que su intervención está motivada por un afecto genuino hacia el concurso, el cual le permitió "cumplir sueños muy lindos en mi vida". Subrayó que su crítica fue entregada "con mucho respeto para todos los involucrados y dando mi punto de vista ya que amo la plataforma de MU".L

Fátima Bosch fue insultada por director de Miss Universe Tailiandia

Un tenso y polémico momento se desató este 4 de noviembre en el marco de Miss Universe, luego de que Fátima Bosch, la representante de México, denunciara públicamente haber sido insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia. Bosch rompió el silencio tras el incidente en el que Nawat la llamó “tonta” y “cabeza hueca”.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento comenzó cuando Nawat Itsaragrisil abordó a la candidata mexicana, acusándola de no estar publicando contenido sobre el país anfitrión. El director preguntó directamente a Fátima si era cierto que no publicaría nada sobre Tailandia.

Aunque Bosch intentó responder y sugirió que existía un malentendido, el empresario la interrumpió repetidamente. Nawat insistió en saber si Fátima iba a seguir sus indicaciones o si podía “trabajar para promover Tailandia”.

Ante la afirmación de Bosch de que sí lo haría, el director de Miss Universe Tailandia arremetió con comentarios hacia el director nacional de México, al cual acusó de haber sido “expulsado del país”.

Fue en este punto que Nawat Itsaragrisil dirigió el insulto directamente a la representante: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

Fátima Bosch enfrentó al directivo, remarcando que ella tenía voz. Al serle respondido que debía "respetar", ella replicó: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer”. Bosch continuó, aseverando que todas las delegadas, como mujeres, merecen respeto.