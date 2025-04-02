Estilista latino de JLo fue diagnosticado con “dolorosa” enfermedad antes de su inesperada muerte

Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Jesús Guerrero, el querido estilista de Jennifer López, se enfrentó a un complejo padecimiento antes de morir, reveló su hermana, Gris.

Ella detalló que, aunque aún esperan los resultados oficiales de la autopsia realizada al experto del cabello, ha conseguido más información sobre los problemas de salud que él sufrió previo a su fallecimiento.

PUBLICIDAD

“Le diagnosticaron gastritis hace meses, pero nunca llegó a ser tan grave”, contó en entrevista con Us Weekly, publicada este 1 de abril.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, dicha enfermedad “ocurre cuando el revestimiento del estómago resulta hinchado o inflamado”.

Gris señaló que, “según los papeles”, parece ser que Jesús perdió 20 libras antes de su deceso, ocurrido a finales de febrero.

Además, compartió que la familia estaba enterada de que él “no podía comer sin que fuera doloroso” en los días previos a su partida, por lo que ya sospechaban que tenía una complicación.

Pese a los nuevos datos, ella puntualizó que “no” saben si la afección “tuvo que ver” con su defunción, la cual los tomó por sorpresa.

A inicios de marzo, TMZ reportó que “una fuente” les reveló que Jesús “se quejaba de escalofríos y sofocos”, y que “se sentía enfermo desde septiembre” del 2024.

El medio aseveró que pese a los alegados malestares, el ‘celebrity hairstyle’ “continuaba con sus compromisos laborales” en el extranjero, en países como Irlanda e Inglaterra.

De hecho, él viajó a Dubái, como parte del equipo de belleza de Jennifer López, días antes de morir y Gris destapó que, estando allá, se encontró indispuesto así que recibió atención médica.

“Cuando Jesús regresó a los Estados Unidos”, indicó el portal, “lo llevaron a un hospital de Los Ángeles, el 21 de febrero, y murió el día siguiente”.

“Nos dijeron que no había antecedentes de consumo de drogas o alcohol”, agregaron, explicando que aún no salían los resultados de los exámenes toxicológicos que le hicieron a Guerrero.

PUBLICIDAD

JLo y Kylie Jenner asisten al funeral de Jesús Guerrero

Aunque todavía existen interrogantes en torno a lo sucedido a Jesús Guerrero, el domingo 30 de marzo se realizó su funeral.

“Kylie [Jenner] y Jennifer López acudieron con amor a presentar sus respetos”, contó al respecto Gris a Us Weekly.

Ella puntualizó que la hermana de Kim Kardashian estuvo con los seres queridos de su amigo cuando le dieron el “último adiós en el entierro”, además de cubrir “la mayoría de los gastos”.