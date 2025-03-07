Estilista de JLo “se sentía enfermo” meses antes de su misteriosa muerte: perdió 20 libras

Video JLo calla ante misteriosa muerte de su estilista: Kylie Jenner estaría pagando el funeral

Jesús Guerrero, el estilista y amigo de Jennifer López y Kylie Jenner, se habría sentido mal desde mucho tiempo antes de su misteriosa muerte.

Fue el pasado sábado 22 de febrero cuando la hermana del peinador, Gris, reveló vía GoFundMe que él había fallecido a los 34 años de forma “repentina” e inesperada.

Jesús Guerrero habría estado enfermo durante meses

Este 6 de marzo, TMZ dio a conocer que, presuntamente, Jesús Guerrero “había perdido 20 libras y se quejaba de escalofríos y sofocos” antes de su sorpresivo deceso.

Citando a “fuentes cercanas a la situación”, explicaron que el experto de la belleza “se sentía enfermo desde septiembre del año pasado”.

De acuerdo con el medio, pese a los alegados malestares, él “continuaba con sus compromisos laborales” en el extranjero, en países como Irlanda e Inglaterra.

“Cuando Jesús regresó a los Estados Unidos desde Dubái, lo llevaron a un hospital de Los Ángeles, el 21 de febrero, y pereció el día siguiente”, explicó el portal.

“Nos dijeron que no había antecedentes de consumo de drogas o alcohol y que se realizó una autopsia… pero los resultados de toxicología siguen pendientes”, añadieron.

Familia de Jesús Guerrero no tiene claro qué le pasó

Previo a este reporte, Gris indicó en entrevista con Us Weekly que “tenían preguntas sin respuestas” acerca de lo sucedido a Jesús Guerrero.

“Hemos podido rastrear cada uno de sus pasos, pero no sabemos qué lo enfermó o cuál fue la enfermedad”, puntualizó al respecto.

Ella confirmó que el ‘celebrity hairstyle’ estaba internado en una clínica al momento de su partida y que pudo volver de los Emiratos Árabes Unidos, a donde acompañó por su profesión a Jennifer López.

“En su equipo hicieron todo lo posible para llevarlo con los doctores porque no estaba bien. Le dijeron que no iba a trabajar, que debería ver a un médico y descansar”, relató.

La joven detalló que, tras lo ocurrido, la intérprete de ‘On the floor’ los “guio en todo lo que pudo, junto con otros que estaba ahí”: “Estoy muy agradecida por todo lo que hizo por él”.

En un emotivo mensaje, que publicó en Instagram, la también actriz aseveró estar en “shock” porque la vida de Jesús llegó a su fin, lo que calificó de “absurdo e injusto”.

Por su parte, Gris destapó que Kylie Jenner se ofreció a pagar tanto los gastos de trasladar los restos de Guerrero a su natal Houston, en Texas, como los funerarios.