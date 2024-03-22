Kate Middleton

Doble de Kate Middleton pide alto a teorías conspirativas tras negar suplirla en video viral

Heidi Agan, la imitadora ‘más realista’ de la princesa de Gales, afirmó que no es ella quien aparece en el clip donde Middleton y el príncipe William están en una tienda-granja.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Lo difícil que fue para Kate Middleton contarles a sus hijos que tiene cáncer

Previo a que Kate Middleton diera a conocer que ha sido diagnosticada con cáncer, su doble británica ‘más realista’, Heidi Agan, aseguró que no es ella quien aparece en el video viral que muestra a los príncipes de Gales acudiendo a una tienda-granja cercana a su hogar.

Luego de que TMZ difundiera el clip, que representó la reaparición pública de la princesa tras la cirugía abdominal que le realizaron el 16 de enero, internautas especularon que no era ella, sino alguien parecida.

Ante los rumores, la imitadora aseveró en una entrevista a ‘This morning’ de ITV, el 20 de marzo: “Yo no estaba ahí. Definitivamente no soy yo y sí creo que eran 100 % Kate y William en el clip”.

Agan relató qué hacía cuando dicha grabación trascendió: “Mi pareja y yo nos despertamos ayer por la mañana tomando té y café, y no podíamos creer lo locas que se habían vuelto mis redes sociales”.

“Pienso que ella está bien, volverá después de Pascua como dijo el Palacio de Kensington, pero hasta entonces necesita recuperarse y sanar”, puntualizó.

Kate Middleton y su doble, Heidi Agan.
Kate Middleton y su doble, Heidi Agan.
Imagen Getty Images y Heidi Agan/Instagram

Doble de Kate Middleton pide paren las teorías conspirativas

Tras su aclaración, este viernes 22, la doble de Kate Middleton solicitó al salir en ‘The Morning Show’ que ya cesen las conjeturas descabelladas acerca de ella y la monarquía.

“Creo que todo el asunto de la conspiración necesita ser desechada ahora. Seguro que sí”, sentenció Heidi Agan después de admitir que todo “ha sido absolutamente una locura”.

Ella inclusive puntualizó que en el momento en el que los príncipes de Gales acudieron a la tienda-granja estaba laborando, pues es directora de una escuela de teatro y música.

“Aún la gente no me cree, ¡estaba en mi trabajo diario! Estuve ahí todo el día con los niños, había toneladas de testigos, definitivamente no estaba en Windsor”, afirmó.

¿La doble de Kate Middleton ha sido contratada por la familia real?

El presentador Larry Emdur le preguntó si alguna vez la familia real la ha contratado como doble, por lo que Agan aseveró que no.

“Oh, ojalá. No, en absoluto. Sería como un trabajo de ensueño, seguro, ¿no? Pero, no, definitivamente no”, respondió tajantemente.

Anteriormente, Nelson Silva, quien filmó a Middleton y su marido, comentó el 19 de marzo a The Sun que los vio “con sus propios ojos” y que “era una situación completamente relajada”.

“¿Qué más necesitan para dejarla en paz? Pensé que después de que esto saliera a la luz se callarían, pero esta gente está tan metida en el drama ahora”, reprobó.

