Kate Middleton reaparece tras operación: las dudas y polémica que ha generado
La princesa de Gales fue captada mientras acudía a un establecimiento cerca de su residencia, Adelaide Cottage. Sin embargo, el video donde se le ve “feliz” no ha calmado las especulaciones acerca de la esposa del príncipe William.
Kate Middleton finalmente reapareció públicamente luego de que se ausentara de sus deberes reales debido a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero.
Fue el propio Palacio de Kensington el que, por medio de un comunicado, dio a conocer el procedimiento al que sometieron a la esposa del príncipe William.
Además, explicó que el período de recuperación de la princesa de Gales significaba que probablemente no se le volvería a ver hasta después de Pascua, celebrada el 31 de marzo este 2024.
Kate Middleton aparece “feliz” a dos meses de su operación
Sin embargo, este lunes 19 de marzo, TMZ publicó un video en el que se aprecia a Kate Middleton durante la visita que realizó, en compañía de su marido, a una tienda-granja cercana al castillo de Windsor, en el condado de Berkshire, Reino Unido.
De acuerdo con el medio, la pareja real acudió al establecimiento el sábado 16 de marzo. En el clip se aprecia a la princesa de Gales luciendo ropa y calzado deportivo negros. Dejó su cabellera suelta y llevaba en la mano una bolsa.
#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw— TMZ (@TMZ) March 18, 2024
La persona que los grabó, Nelson Silva, dijo a The Sun: “Noté a una pareja eligiendo hogazas de pan y la mujer giró la cara, y me pareció haber visto ese rostro antes. Me resultaba familiar. La conocía de alguna parte”.
“Fui a mi coche y cuando salieron del local simplemente los filmé. Creo que salieron por una puerta del lugar. Sencillamente desaparecieron y no vi ningún coche”, agregó.
“Kate parecía feliz y relajada. (Los dos) parecían felices de poder ir a una tienda y mezclarse. Ella parecía aliviada, como si hubiera sido un éxito ir a una tienda. Se sentía natural”, sentenció.
La controversia ante la reaparición de Kate Middleton
Previo a la publicación de dicho material visual, internautas especulaban al respecto de la salud de Kate Middleton, pues el 10 de marzo causó controversia una fotografía editada en la que ella salía con sus hijos, George, Charlotte y Louis.
Después de la viralización del video, las teorías no pararon, por el contrario. The Sun reporta este 19 de marzo que usuarios de X, Instagram y Facebook afirman que quien aparece en el clip es “una doble” y no la princesa de Gales.
Otros, expone el diario, aseguran que se utilizó inteligencia artificial para crear el material en el que salen el príncipe William y su esposa.
Why do these big media channels want to make us believe these are Kate and William?— مــحـــســـⷫــــͥـــᷤــــͪـــⷪــــᷟـــــن (@PrinceAnimecc) March 19, 2024
But as we can see they are not Kate or William
Why?#KateMiddleton #RoyalAnnouncement pic.twitter.com/mxKQOWkpg6
Ante la situación, The Post dio a conocer, este mismo martes, que “un miembro de la realeza” les indicó que Kate lucía “positiva y saludable” durante su visita a la tienda-granja.
Además, puntualizó que esta salida pública de Middleton “debería ser suficiente para poner fin al ruido exterior sobre su recuperación”.
Otro informante respaldó el anhelo y le compartió a Telegraph que ahora, luego de ver a la princesa de Gales, “por fin todos pueden calmarse”.
Page Six explica que aparentemente el equipo de Middleton está trabajando “las 24 horas del día” para preparar su regreso al centro de atención “después de semanas de inmensa presión”.