Kate Middleton reaparece tras operación: las dudas y polémica que ha generado

Kate Middleton finalmente reapareció públicamente luego de que se ausentara de sus deberes reales debido a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero.

Fue el propio Palacio de Kensington el que, por medio de un comunicado, dio a conocer el procedimiento al que sometieron a la esposa del príncipe William.

PUBLICIDAD

Además, explicó que el período de recuperación de la princesa de Gales significaba que probablemente no se le volvería a ver hasta después de Pascua, celebrada el 31 de marzo este 2024.

Kate Middleton aparece “feliz” a dos meses de su operación

Sin embargo, este lunes 19 de marzo, TMZ publicó un video en el que se aprecia a Kate Middleton durante la visita que realizó, en compañía de su marido, a una tienda-granja cercana al castillo de Windsor, en el condado de Berkshire, Reino Unido.

De acuerdo con el medio, la pareja real acudió al establecimiento el sábado 16 de marzo. En el clip se aprecia a la princesa de Gales luciendo ropa y calzado deportivo negros. Dejó su cabellera suelta y llevaba en la mano una bolsa.

La persona que los grabó, Nelson Silva, dijo a The Sun: “Noté a una pareja eligiendo hogazas de pan y la mujer giró la cara, y me pareció haber visto ese rostro antes. Me resultaba familiar. La conocía de alguna parte”.

“Fui a mi coche y cuando salieron del local simplemente los filmé. Creo que salieron por una puerta del lugar. Sencillamente desaparecieron y no vi ningún coche”, agregó.

“Kate parecía feliz y relajada. (Los dos) parecían felices de poder ir a una tienda y mezclarse. Ella parecía aliviada, como si hubiera sido un éxito ir a una tienda. Se sentía natural”, sentenció.

La controversia ante la reaparición de Kate Middleton

Previo a la publicación de dicho material visual, internautas especulaban al respecto de la salud de Kate Middleton, pues el 10 de marzo causó controversia una fotografía editada en la que ella salía con sus hijos, George, Charlotte y Louis.

PUBLICIDAD

Después de la viralización del video, las teorías no pararon, por el contrario. The Sun reporta este 19 de marzo que usuarios de X, Instagram y Facebook afirman que quien aparece en el clip es “una doble” y no la princesa de Gales.

Otros, expone el diario, aseguran que se utilizó inteligencia artificial para crear el material en el que salen el príncipe William y su esposa.

Why do these big media channels want to make us believe these are Kate and William?

But as we can see they are not Kate or William

Why?#KateMiddleton #RoyalAnnouncement pic.twitter.com/mxKQOWkpg6 — مــحـــســـⷫــــͥـــᷤــــͪـــⷪــــᷟـــــن (@PrinceAnimecc) March 19, 2024

Ante la situación, The Post dio a conocer, este mismo martes, que “un miembro de la realeza” les indicó que Kate lucía “positiva y saludable” durante su visita a la tienda-granja.

Además, puntualizó que esta salida pública de Middleton “debería ser suficiente para poner fin al ruido exterior sobre su recuperación”.

Otro informante respaldó el anhelo y le compartió a Telegraph que ahora, luego de ver a la princesa de Gales, “por fin todos pueden calmarse”.