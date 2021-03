Meghan da su versión del pleito con Kate por los vestidos de las niñas de las flores en su boda

Los medios británicos reportaron que Kate Middleton había salido llorando a lágima viva tras discutir con Meghan Markle, quien presuntamente no tomó en consideración que la duquesa de Cambridge no había cumplido un mes de haber dado a luz a su tercer hijo , el príncipe Louis.

Según la versión de Meghan Markle, quien lloró ese día fue ella. Kate Middleton, confesó, "me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé, en el contexto de lo que estaba ocurriendo en esos días previos a la boda, que no hacía sentido no hacer lo que todos los demás estaban haciendo, que era apoyar, sabiendo lo que estaba ocurriendo con mi papá y todo eso".