Meghan Markle gana batalla contra tabloides británicos que publicaron la carta que envió a su padre

En respuesta al fallo del juez, Markle dijo en un comunicado: "Después de dos largos años de litigio, estoy agradecida con los tribunales por hacer que Associated Newspapers y Mail On Sunday rindan cuentas por sus prácticas ilegales y deshumanizantes". Añadió que para ella y muchos otros "el daño que han hecho y siguen haciendo es profundo. El mundo necesita noticias fiables, comprobadas y de alta calidad".

La madre del pequeño Archie inició su querella contra la Associated Newspapers Limited (ANL) y contra el editor de The Mail On Sunday y MailOnline, en respuesta a los cinco artículos publicados en febrero de 2019, que reproducían partes de la carta que escribió poco después de su boda con el príncipe Harry.