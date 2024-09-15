Christian Nodal

Mamá de Nodal revela fotos de su nieta Inti en medio de críticas: "Las abuelas me entenderán"

Cristy Nodal, la madre de Christian Nodal, compartió imágenes nunca antes vistas de su nieta Inti, con motivo del cumpleaños de la niña. Lo hizo en medio de señalamientos que la tildan como "traidora" a Cazzu tras la separación del sonorense y su polémica relación y matrimonio con Ángela Aguilar.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Nodal está harto de quienes lo critican porque “no felicita a su hija en su cumpleaños”: “No se metan”

Cristy Nodal se unió al festejo del primer año de vida de su nieta Inti y compartió una serie de imágenes nunca antes vistas de la hija de Christian Nodal.

Sin embargo, la madre del cantante lo hizo enviando a las abuelas un contundente mensaje en medio de una ola de críticas a las que fue objeto por su publicación.

¿Qué dijo la mamá de Nodal por el cumpleaños de Inti?

Desde su cuenta de Instagram, Cristy Nodal dedicó un mensaje a su nieta, quien reside en Argentina junto a su madre Cazzu.

Se trataron de algunas imágenes inéditas de la niña. Por ejemplo, en una se le ve casi de recién nacida mientras descansa sobre el hombro de su abuela.

En otra, a la madre de Nodal se le ve arropando a la bebé en la cama y en una más, ya con varios meses de vida, Inti responde al llamado de mandar "besitos" a la cámara.

Cristy Nodal, la mamá de Christian Nodal, compartió en Instagram imágenes como estas en una publicación que le dedicó a su nieta Inti y que también le derivó en algunas críticas por parte de algunos seguidores.
Cristy Nodal, la mamá de Christian Nodal, compartió en Instagram imágenes como estas en una publicación que le dedicó a su nieta Inti y que también le derivó en algunas críticas por parte de algunos seguidores.
Imagen Cristy Nodal/Instagram


La publicación provocó varias críticas hacia Cristy Nodal pues hubo quienes le cuestionaron que haya "traicionado" a Cazzu.

Esto luego de darse a conocer la relación de su hijo con Ángela Aguilar que terminó en matrimonio en julio pasado, solo dos meses después de que el cantante anunciara su separación de la argentina.

La madre del sonorense no respondió de manera inmediata a los señalamientos que le dejaron algunos seguidores en Instagram, pero en el pie de la publicación pareció haber dado una respuesta adelantada a lo que le vendría.

"¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! Mi Inti. ¡Eres la luz de mi vida y de nuestra familia! ¡Las abuelitas me entenderán!", justificó.

"¡Yo también soy la abuela y la 'Nona' más feliz del mundo!", remató para no agregar más.

Cristy Nodal pareció defenderse de los señalamientos haciendo un llamado a otras abuelas como ella.
Cristy Nodal pareció defenderse de los señalamientos haciendo un llamado a otras abuelas como ella.
Imagen Cristy Nodal/Instagram


Su esposo, Jaime González, le mostró su apoyo escribiéndole a ella y a Inti: "Las amo con mi vida".

La niña llegó al mundo el 14 de septiembre de 2023. Cuando ella tenía 8 meses de nacida, Nodal anunció que estaba separado de Cazzu y 18 días después confirmó que tenía un romance con Ángela Aguilar.

A Inti le festejaron su primer cumpleaños en Argentina con una gran fiesta al aire libre, según imágenes que la madre de la criatura compartió en Instagram.

En esta imagen que Cazzu compartió en Instagram, la cantante no mostró el rostro de Nodal, pero la presencia del cantante en la fiesta fue evidente al dejarse ver que la mano con el tatuaje que sostiene a Inti era la de él.
En esta imagen que Cazzu compartió en Instagram, la cantante no mostró el rostro de Nodal, pero la presencia del cantante en la fiesta fue evidente al dejarse ver que la mano con el tatuaje que sostiene a Inti era la de él.
Imagen Cazzu/Instagram


Aunque la rapera evitó mostrar a Nodal durante la fiesta, la presencia del cantante quedó evidenciada por una imagen en la que se le ve cargando a Inti con una de las manos marcadas con sus característicos tatuajes.

Video Hija de Cazzu y Nodal reaparece luciendo enorme a un mes de la boda de su papá con Ángela
