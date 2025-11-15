Nodal y sus padres podrían ser vinculados a proceso: juez definirá proceso legal en audiencia

Video Nodal enfrenta ahora millonario lío en Colombia: un supuesto vuelo lo mete en problemas

Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, deberán presentarse el 18 de noviembre a las 14:30 horas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, para una audiencia que podría marcar un punto decisivo en la carrera del cantante.

Los Nodal deberán comparecer ante un juez para responder por el presunto uso de documentos falsos en contratos relacionados con su antigua relación laboral con Universal Music.

La audiencia será la imputación formal, donde el juez leerá los cargos y definirá si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, si alguno de los citados no se presenta sin justificación, podría emitirse una orden de comparecencia forzada o incluso de aprehensión.

La defensa, por su parte, asegura que presentará pruebas para desvirtuar las acusaciones.

La historia comenzó años atrás, cuando Nodal buscó recuperar los derechos de sus canciones tras concluir su contrato con la disquera.

En medio de la disputa civil, surgió una acusación más grave: la supuesta falsificación de firmas en 32 documentos que habrían sido entregados a Universal. Esta denuncia llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una investigación penal.

¿De qué se les acusa a Christian Nodal y a sus padres?

El litigio empezó en 2021, cuando los Nodal presentaron una demanda civil contra Universal por los derechos de sus canciones.

En junio de 2024, la disquera respondió con una denuncia penal, acusando falsificación de 32–34 contratos.

¿Nodal podría ir a la cárcel?

Si el juez encuentra elementos para que Nodal y sus padres sean vinculados a proceso, podrían recibir medidas cautelares como arraigo, prohibición de salida del país y retención de pasaporte.